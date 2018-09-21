عاشورا؛ منطق عملی چگونه زیستن/ خاورمیانه از کف آمریکا رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به واقعه عاشورا و نهضت امام حسین (ع) اظهار داشت: اگر امنیت فکری و اعتقادی شکل نگیرد، سایر حوزه‌های امنیت نیز در خطر قرار می‌گیرد، لذا حسین بن علی (ع) بر استحکام مبانی اعتقادی و دستیابی به امنیت فکری و اعتقادی پای می‌فشارد و این حقیقت در حادثه عاشورا بسیار برجسته است.

وی افزود: اسوه و مقتدا، نقش موثری در خلق امنیت اعتقادی و سایر حوزه‌های امنیتی ایفا می‌کند و این در آموزه‌های دینی تاکید شده است. جامعه اسلامی زمانی طعم شیرین امنیت را در حوزه‌های مختلف اعتقادی، سیاسی، نظامی و اقتصادی و اجتماعی می‌چشند که پیشوا و الگوی صالح را انتخاب کنند.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: هیچ جامعه‌ای بدون شناخت امام و پیشوای صالح و تحکیم رابطه با او، به امنیت مطلوب دست نخواهد یافت و این، فریاد بلند و ماندگار عاشوراست.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد ادامه داد: حادثه عاشورا، منطق عملی چگونه زیستن است؛ عاشورا منطق عملی «ایمان و عمل صالح» است. در واقعه عاشورا با یک عمل ناب و خالص مبتنی بر آموزه‌های وحیانی و عقلانی روبرو هستیم و باید از این منطق درس بیاموزیم.

وی افزود: طبق فرمایش امام حسین (ع) در نامه به محمد حنفیه، هدف حرکت و قیام ایشان اصلاح امت پیامبر (ص) و جلوگیری از فساد و انحراف عنوان شده است و این نشان می‌دهد که دین، یک امر فردی نیست و هدف آن، اصلاح جامعه است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: حرکت امام حسین (ع) یک حرکت اجتماعی کاملا سیاسی است و ایشان این حرکت را از آغاز سفر خود از مدینه منوره اعلام کردند که یزید را فردی فاسد و فاسق توصیف کرده و فرمودند اگر زیر بار حکومت ننگین یزید برویم، باید با اسلام خداحافظی کنیم.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد تاکید کرد: ابا عبدالله الحسین (ع) با قیام خود این پیغام را به جامعه اسلامی دادند که باید نظام سیاسی شما مبتنی بر آموزه‌های وحیانی باشد و امام و پیشوای صالح زمام امور را در دست داشته باشد؛ در چنین جامعه‌ای، جایی برای یزیدیان نیست.

امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های دوم نماز، با اشاره مجدد به برخی درس‌ها و پیام‌های واقعه عاشورا اظهار داشت: اهل دنیا مقابل حق ایستادند و امام حسین (ع) با شهادت خود، برای همیشه راه را برای حاکمیت حق و استقرار حکومت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) و شکل‌گیری حرکت‌های انقلابی و سازنده مانند انقلاب اسلامی ایران باز کردند.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: خواهران ما از زینب کبری (س) و زنانی که در اسارت فریاد ماندگار سر دادند، درس گرفتند؛ دفاع مقدس، محصول حماسه شماست. هرچه داریم از زنان و مادران فداکاری است که دلباخته مکتب عاشورا هستند.

وی خطاب به جامعه زنان افزود: امروز هم شما خواهران می‌توانید نظام خانواده را استحکام ببخشید و مدیریت کنید. نقش همسران و مادران در مدیریت خانه و اقتصاد خانواده، نقشی بسیار تعیین‌کننده است و این مسئولیت را شما باید بر شانه‌های خود حمل کنید.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: حضرت سیدالشهدا (ع)، سید و آقای رزمندگان و ملت‌های ایران، عراق، سوریه، یمن و بحرین است و مردانگی و غیرت و مرگ زیرسایه شمشیر را به همه آزادگان جهان آموخت.

ابوترابی فرد افزود: دفاع مقدس این درس را به مقاومت لبنان و مردان سلحشور بدر و جبهه قدرتمند عراق آموخت؛ منطق عاشورا در منطق عملی دفاع مقدس تجربه شد و امروز نیز باید یک بار دیگر تکرار شود.

خاورمیانه از کف آمریکا رفته است

وی تصریح کرد: تجربه و کارنامه ۴ دهه این ملت در لبیک به امام، پیش روی آمریکا و جامعه جهانی است؛ فلسفه رفتارهای اخیر ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان این است که اگر در مقابل حرکت ملت ایران کوتاه بیاییم، خاورمیانه از دست ما رفته است؛ آقای ترامپ، خاورمیانه از کف شما رفته است.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: سخن نتانیاهو هم این است که اگر در مقابل این حرکت کوبنده کوتاه بیاییم، باید با رژیم صهیونیستی خداحافظی کنیم؛ آقای نتانیاهو، سرویس‌های اطلاعاتی شما می‌دانند که زمان خداحافظی فرارسیده است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه در تمام برگ‌های زرین نهضت حسینی جز عقلانیت، معرفت و اخلاق نمی‌بینیم، خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که پیروان این نهضت پیروز می‌شوند. مدیران کشور امروز نیز باید از عاشورا درس سلوک معنوی و علمی بیاموزند و در این راه ثابت قدم و استوار باشند.

وی افزود: باید پیوند خود را با رهبری خویش که به عاشورا و اباعبدالله الحسین (ع) اقتدا کرده و با الهام از آموزه‌های کربلا، مقابل دنیای کفر و استکبار ایستاده است، تحکیم کنیم.

امام جمعه موقت پایتخت با بیان اینکه در سایه آزادی است که مردم‌سالاری دینی تحقق می‌یابد، اظهار داشت: مکتب عاشورا به خوبی آزادی از قید ظالمان را به تصویر کشید.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد همچنین با اشاره به هدف انقلاب اسلامی برای برقراری عدالت اجتماعی، تاکید کرد: باید با با وحدت و انسجام ملی و در راه دستیابی به عدالت اجتماعی دست یابیم. عدالت اجتماعی نیز با حرکت‌های نامعقول که مبتنی بر عقل و ایمان نیست، به دست نمی‌آید

وی تصریح کرد: اگر در برابر دنیای استکبار ایستاده‌ایم، در سایه چنگ زدن به این اصول بوده است و همین راه باید تداوم یابد.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان گفت: از همه نخبگان سیاسی و اجتماعی که به فرمایش رهبر انقلاب در دیدار خبرگان مبنی بر نقد منصفانه و حمایت از دولت لبیک گفتند، تشکر می‌کنم؛ امروز همه برای برون‌رفت از مشکلات، باید این رهنمودها را به نقشه راه خود تبدیل کنیم.