نهضت عاشورا در جنگ تحمیلی دوباره احیا شد/ ضرورت حل مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام مهدی عالی ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و باشکوه مردم تبریز در مصلی اعظم امام خمینی این شهر برگزار شد ابراز داشت: در دوران دفاع مقدس جنگ نظامی با دشمن داشتیم و امروز نیز جنگ اقتصادی و فرهنگی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان و ابرقدرت ها از اسلام ترس دارند، ادامه داد: توطئه‌های دشمن در هر برهه از انقلاب بر ایران تحمیل شد ولی از دهه ۷۰ جنس توطئه‌ ها عوض شده است.

امام جمعه موقت تبریز با اشاره به اینکه دشمن به جنگ نرم و اقتصادی روی آورده است، افزود: رزمندگان در جنگ هشت ساله نیز مظلومانه و غریبانه جنگیدند و دفاع مقدس موجب شکوفایی استعدادهای معنوی و تقویت خودباوری در بین جوانان شد.

عالی با اشاره به اینکه ایجاد داعش، شبهات گوناگون، تهاجم فرهنگی و فشارهای اقتصادی از جمله راهبردهای دشمن علیه ایران است، ادامه داد: روحیه ایثار و شهادت طلبی توسط رزمندگان اسلام و به تبعیت از پیام عاشورا در دوران دفاع مقدس احیا و موجب پیروزی اسلام شد.

وی ادامه داد: اگر در هشت دفاع مقدس پیروز بودیم به خاطر خودباوری و خداباوری بود که همان دو راه می ‌تواند ما را پیروز جنگ جدید هم کند.

آذربایجان در آزادی سوسنگرد نقش ویژه ای داشت

امام جمعه موقت تبریز با اشاره به اینکه آذربایجان در آزادی سوسنگرد نقش ویژه ای داشت، گفت: ۲۸ شهریور سالروز آزاد سازی سوسنگرد را نیز گرامی می داریم، شهید تجلایی از فرماندهان عملیات این آزادی بزرگ بود.

عالی افزود: روحیه شهادت طلبی در رزمندگان کشورمان و به تبعیت از پیام عاشورا در دوران دفاع مقدس احیا و باعث پیروزی شد.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی نهضت حسینی را دوباره احیا کرد، گفت: عامل اصلی مقدس شدن این جنگ سخت، الگو گرفتن از نهضت عاشورایی بود.

عالی با تاکید بر اینکه در هشت سال دفاع مقدس خودباوری و اتکا به نیروی درونی را یاد گرفتیم، گفت: در آن دوران به جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله اعتماد شد و رزمندگان با روحیه جهادی و شهادت‌طلبی همچنین اعتماد و اتکا به خداوند پیش رفتند.

وی گفت: الان نیز در جنگ نرم و اقتصادی قرار داریم و باید خودباوری و خداباوری را پیش بگیریم. باید به جوانان اعتماد کنیم. باید مشکلات مختلف اقتصادی مردم برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید به مسائلی همچون آقازادگی و ژن های خوب توجه کرد، ادامه داد: این مسائل می تواند جامعه را به خطر بیاندازد. عاشورا را اشرافی ‌گری رقم زد و باید از عاشورا درس گرفت.