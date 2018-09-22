قلعه نویی لیست تنبیهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان موفق شد اولین پیروزی خانگی خود در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال را مقابل فولاد خوزستان جشن بگیرد. با این حال امیر قلعه نویی با وجود رضایت نسبی از عملکرد شاگردان خود در سپاهان اعلام کرده است با تیم مدنظرش فاصله دارد.

سرمربی زردپوشان اصفهان پس از پیروزی سپاهان در جام حذفی نیز عنوان کرده بود برخی بازیکنان تیمش در حد و اندازه های اسم سپاهان نیستند تا زمزمه هایی مبنی بر ارائه لیست تنبیهی از سوی وی به باشگاه سپاهان مطرح شود.

با این حال قلعه نویی فعلا تصمیمی برای این کار ندارد و هیچ بازیکنی را در اختیار باشگاه قرار نخواهد داد.