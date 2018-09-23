توضیح رئیس سازمان دانشجویان درباره شهریه دانشجویان مقیم و غیرمقیم

مجتبی صدیقی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهریه دانشجویان غیرایرانی گفت: دو دسته دانشجوی غیر ایرانی داریم که یک دسته، دانشجویانی هستند که با خانواده در ایران مقیم هستند، این افراد از طریق کنکور سراسری به دانشگاه ها معرفی می شوند و شهریه آنها ۸۰ درصد دانشجویان شبانه است و تغییر خاصی هم در آن ایجاد نشده و همان روند سابق دنبال می شود.

وی ادامه داد: دسته دیگر دانشجویانی هستند که از کشورهای خارجی پذیرش شده اند.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاه ها مجازند از این دانشجویان با تصویب هیات امنا به صورت ارزی یا ریالی شهریه دریافت کنند البته متناسب با تغییرات نرخ ارز که وجود دارد هیات امنا تصمیم می گیرند که این شهریه را به ریال یا ارز دریافت کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: دانشگاه ها مساعدت لازم را خواهند داشت تا دانشجویان خارجی را نگه دارند، چون می‌دانیم در سطح منطقه هم برای پذیرش دانشجویان خارجی رقابت وجود دارد، طبیعی است دانشگاه ها تلاش می کنند دانشجویان را نگه دارند.