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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۱۴

فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد:

موفقیت طرح امنیتی عاشورای حسینی (ع) در استان بغداد

موفقیت طرح امنیتی عاشورای حسینی (ع) در استان بغداد

فرماندهی عملیات استان بغداد از موفقیت طرح امنیتی عاشورای حسینی (ع) در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که طرح امنیتی برای تأمین امنیت مراسم عزاداری عاشورای حسینی (ع) در این استان با موفقیت به انجام رسیده است.

بر اساس این گزارش، فرماندهی عملیات بغداد تأکید کرده که نیروهای اطلاعاتی عراق به منظور تأمین امنیت مراسم عزاداری در این استان، در عملیات هایی پیشگیرانه موفق شدند شماری از عناصر تکفیری را بازداشت کنند.

این فرماندهی اعلام کرده که افراد بازداشت شده برای انجام عملیات های خرابکارانه آماده می شدند. طبق اعلام فرماندهی عملیات بغداد، همچنین یک عنصر تکفیری خطرناک در این استان شناسایی و به هلاکت رسیده است.

فرماندهی عملیات بغداد همچنین تأکید کرد که برقراری امنیت کامل در بغداد در جریان روز عاشورای حسینی (ع) موجب شد تا زائران اباعبدالله الحسین (ع) با خیال آسوده در بغداد تردد کنند.

کد مطلب 4408432

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