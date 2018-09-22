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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

مدیرکل امور عشایری کرمانشاه مطرح کرد

اواخر مهرماه؛ آغاز کوچ پاییزه عشایر کرمانشاه

اواخر مهرماه؛ آغاز کوچ پاییزه عشایر کرمانشاه

کرمانشاه_مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه از آغاز کوچ عشایر در اواخر مهر ماه خبر داد.

حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز کوچ عشایر در اواخر مهرماه اظهار داشت: با توجه به لزوم فراهم کردن فرصت احیا برای طبیعت، موافق تسریع در کوچ عشایر نیستیم.

وی با اشاره به اینکه بهترین زمان کوچ بارش نخستین باران و سبز شدن علف است، افزود: تا آن زمان بیش از یک ماه فرصت داریم.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه امور عشایری و منابع طبیعی با جدیت مخالف کوچ زود هنگام هستند، بیان کرد: سال گذشته کوچ زودتر از موعد انجام شد که به مراتع خسارت وارد شد در حالی که کوچ به هنگام به نفع دامدار و مراتع طبیعت است.

وی خاطر نشان کرد: عشایر استان کرمانشاه از مناطق ییلاقی به قشلاقی در شهرستان های سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین و در میان مناطق برون استانی نیز به مهران، دهلران در ایلام، سوسنگرد در خوزستان و منطقه لرستان می روند.

احمدی با بیان اینکه جمعیت عشایر کوچ رو استان کرمانشاه حدود ۱۴ هزار خانوار است گفت: از این تعداد چهار هزار خانوار در خارج از استان قشلاق را خواهند گذراند و مابقی داخل استان مستقر هستند.

کد مطلب 4408636

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