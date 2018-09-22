اواخر مهرماه؛ آغاز کوچ پاییزه عشایر کرمانشاه

حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز کوچ عشایر در اواخر مهرماه اظهار داشت: با توجه به لزوم فراهم کردن فرصت احیا برای طبیعت، موافق تسریع در کوچ عشایر نیستیم.

وی با اشاره به اینکه بهترین زمان کوچ بارش نخستین باران و سبز شدن علف است، افزود: تا آن زمان بیش از یک ماه فرصت داریم.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه امور عشایری و منابع طبیعی با جدیت مخالف کوچ زود هنگام هستند، بیان کرد: سال گذشته کوچ زودتر از موعد انجام شد که به مراتع خسارت وارد شد در حالی که کوچ به هنگام به نفع دامدار و مراتع طبیعت است.

وی خاطر نشان کرد: عشایر استان کرمانشاه از مناطق ییلاقی به قشلاقی در شهرستان های سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین و در میان مناطق برون استانی نیز به مهران، دهلران در ایلام، سوسنگرد در خوزستان و منطقه لرستان می روند.

احمدی با بیان اینکه جمعیت عشایر کوچ رو استان کرمانشاه حدود ۱۴ هزار خانوار است گفت: از این تعداد چهار هزار خانوار در خارج از استان قشلاق را خواهند گذراند و مابقی داخل استان مستقر هستند.