پوتین تمام هزینه پروژه نورد استریم ۲ را متقبل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زوددویچه سایتونگ با چاپ مطلبی درباره موضع رئیس جمهوری روسیه درباره پروژه نورد استریم ۲ نوشت: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در جریان سفر اخیر خود به آلمان در ماه آگوست دولت این کشور را از تصمیم خود درباره پروژه نورد استریم ۲ مطلع کرده بود.

پوتین در دیدار با مقامات آلمان اعلام کرده بود که روسیه در صورت تداوم تحریم های آمریکا بخش مالی پروژه گازی نورد استریم ۲ را به طور کامل متقبل می شود.

در حال حاضر هزینه های مالی انجام پروژه نورد استریم ۲ از سوی پیمانکاران بین المللی صورت می پذیرد. دولت آمریکا از روز پنجشنبه بار دیگر تحریم های خود علیه روسیه را تمدید کرد که این اقدام با واکنش مقامات روسی روبرو شده است.

گفتنی است بخش های عمده صنعتی آلمان، مانند BASF، پروژه نورد استریم ۲ را برای تامین گاز و رقابت با رقبای آمریکایی ضروری می‌دانند.

آنها بر این باور هستند که نورد استریم ۲ هر چه باشد گاز خط لوله‌ای ارزانتر از «ال ان جی» است.