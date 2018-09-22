به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار روز یکشنبه تیمش با سپیدرود که ظهر امروز در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: یک بار دیگر به بازیکنانم به خاطر بازی زیبا و پیروزی برابر الدحیل تبریک می گویم. همانطور که می دانید ما تنها تیمی هستیم که دو سال متوالی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردیم. تیم هایی که قبلا بودند حذف شدند.

وی ادامه داد: ما دوباره با السد بازی داریم. تیمی که قبلا با هم همگروه بودیم. این نشان می دهد که گروه ما چقدر سخت بوده است. از بازیکنانم و هواداران به خاطر حمایتی که داشتند تشکر می کنم. انتظارم این است که در سایه همین برد بازیکنانم انگیزه شان را حفظ کرده باشند و با پیروزی که کسب می کنند مهر تاییدی بر برد هفته گذشته بزنند.

برانکو خاطرنشان کرد: ثابت کرده ایم که همیشه برای حریف احترام قائل هستیم. اینکه کجای جدول باشد مهم نیست. سپیدرود بعد از وضعیتی که داشت جایگاهش را رفته رفته پیدا می کند و با رهبری علی کریمی و همکارانش روند خوبی را طی خواهند کرد و بهتر می شوند. انتظار داریم از جایگاهی که دارند خارج شوند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: حریف ما قطعا تفکراتی در سرش خواهد بود. شاید آنها فکر می کنند ما هنوز در خواب پیروزی برابر الدحیل هستیم. اما اینگونه نیست. بازیکنان سپیدرود خیلی خوشحال هستند که علی کریمی سرمربی این تیم است. همین می شود یک انگیزه خوب برای بازیکنان که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران سرمربی آنهاست.

برانکو افزود: ساختار سپیدرود مثل گذشته است و چند بازیکن جدید به جمع آنها اضافه شده است. در تعطیلات فرصت داشتند شرایط خود را بهتر کنند. برای همین فکر می کنم که وضعیت بهتری دارند.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: بازی با الدحیل برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. انگیزه بالای بازیکنان باعث شد یک نتیجه خوب کسب کنیم. با این حال این بازی تبعاتی برای ما داشت. ماهینی به این بازی نمی رسد، بشار تمرینات عادی اش را پشت سر گذاشته است. وضعیت دو بازیکن دیگر هم مشخص نیست. با این حال کادر پزشکی با بهترین شرایط کار می کنند که این بازیکنان را آماده کنند.

ایوانکوویچ در مورد اینکه با وجود مصدومیت چند بازیکن چه تدابیری برای دیدار برابر سپیدرود خواهید داشت گفت: اینکه چه بازیکنانی به میدان خواهند رفت فردا مشخص می شود. با این حال همه بازیها برای ما مهم است و تلاش می کنیم با بهترین نفرات به میدان برویم و به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: ما فلسفه و دیدگاه خاص خودمان را داریم. دیدگاهی که در چهار سال گذشته ارائه کرده ایم و قطعا از این دیدگاه انصراف نخواهیم داد. ما برای هر اتفاقی که در بازی رخ می دهد برنامه خواهیم داشت. مواردی که مد نظر ماست برخی اوقات خوب انجام می شود برخی اوقات هم خیلی خوب نیست. با این حال بازیکنانم هیچ وقت ناامید نشدند و با تمام توان جنگیده اند.

وی در پاسخ به این پرسش که نگران بازی تدافعی سپیدرود نیستید گفت: طبیعتا تیم هایی که این شرایط را دارند تلاش می کنند که با بازی تدافعی به حداقل امتیاز برسند اما می دانم فلسفه و تفکر علی کریمی این نیست. کریمی فصل قبل هم نشان داد که دنبال بازی تدافعی نیست چون خودش در زمان بازی کردنش اینگونه نبود. می دانم که فلسفه علی کریمی چیست و به دنبال چه خواهد بود. به حضور ایشان افتخار می کنیم.

برانکو در مورد میزان آمادگی بالای بازیکنانش در دیدار برابر الدحیل و دوندگی منشا و علیپور در این بازی گفت: این دو مانند شیر ظاهر شدند و یک خطر بالقوه روی دروازه حریف بودند. خصوصا روی گل دوم و سوم که تاثیر زیادی داشتند. این دو دوندگی زیادی داشتند. روی گل دوم علیپور به زیبایی از حریف عبور کرد و روی گل سوم منشا ۵۰ متر استارت زد. این آمادگی جسمانی در نیمه دوم دیدار رفت و برگشت کاملا مشهود بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: موافق نظر برخی مربیان نیستم که می گویند سطح لیگ پایین است. فصل گذشته چند بازیکن از جمع ما جدا شدند که همه به تیم های خوب اروپایی رفتند. این نشان می دهد که سطح فوتبال ما بالاست. بنابراین نمی توانم این نظر را بپذیرم.

برانکو در مورد کارت های زردی که برخی بازیکنان این تیم از جمله کمال کامیابی نیا می گیرد و ضرری که به پرسپولیس وارد می شود گفت: بازیها بسیار پرانگیزه هستند. ما هم به بازی تهاجمی اصرار داریم. در چنین مواردی کارت زرد هم جزوی از بازی می شود. ما هم به بازیکنان نمی گوییم که بروند کارت زرد بگیرند اما شرایطی که بازی دارد باعث می شود برخی بازیکنان کارت زرد می گیرند.

وی در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به عملکردی که سیدجلال در تیم پرسپولیس داشته زمان خداحافظی اش از تیم ملی فرا رسیده است گفت: سیدجلال فصل گذشته بهترین بازیکن ایران شد و امسال هم بسیار درخشان کار می کند و یک تمرین را تاکنون از دست نداده است و خیلی هم عالی بازی کرده است. ایشان رکورددار قهرمانی در فوتبال ایران است. ۱۱۵ بازی ملی دارد. حالا بستگی به سرمربی آینده تیم ملی دارد که ایشان را دعوت کند یا نه. همینطور موضوع به فدراسیون فوتبال برمی گردد که برای خداحافظی سیدجلال برنامه ای خواهد داشت یا نه. من هم از طرف خودم و کادرم تشکر می کنم به خاطر اینکه در این سه چهار سال برای موفقیت تیم تلاش کرده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد تغییر زمان دیدار برابر سپیدرود گفت: موافق نظر باشگاه هستم. تلویزیون اگر می خواهد زمان بازی باشگاه ها را تغییر دهد پول بزرگ و عظیمی را باید به باشگاه ها بدهد بعد زمان را تغییر دهد. من الان تازه می شنوم که بازی قرار است زمانش تغییر کند. من از دو روز پیش برنامه ام را برای دیدار با این دیدار چیده ام. باید از قبل اطلاع رسانی می شد.