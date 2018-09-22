جهانی کردن نهضت عاشورا توسط حضرت زینب(س) به انجام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر شنبه در اجتماع عظیم رهروان زینبی مشهد اظهارکرد:نقش زن از نظر اسلام مربی مطلق در زندگی فردی و نقش آفرین منحصر بفرد در زندگی اجتماعی است که می تواند در بحران ها نقشی ایفا کند که حتی از عهده مردان خارج است.

وی افزود: بررسی فرهنگ و اندیشه بشری درباره زن نشان می دهد هیچ فرهنگ و اندیشه ای مانند اسلام نمی تواند حقوق زن را در بحث زندگی فردی و اجتماعی محقق کند.حضرت زینب(س)نقشی که در واقعه کربلا داشتند هیچ مردی نداشت و آن مدیریت بحران اجتماعی و سیاسی بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد:موقعیتی که در کربلا بعد شهادت امام حسین(ع) پیش آمد موقعیت بحرانی برای انقلاب بود که مدیریتش را یک خانم انجام دادند. رسالت انقلاب سازی یک حرکت جهادی بود که توسط حضرت زینب و ۸۴ زن و بچه صورت پذیرفت.زن و بچه ای که بدست دشمن اسیر هستند و هیچگونه امکانات در دست ندارند و با این وضعیت رسالت انقلاب سازی واقعه کربلا را هم بر عهده داشتند.

علم الهدی تصریح کرد:بخش اول انقلاب کربلا جنگ و دلاوری مردان بود که در نهایت آنها شهادت رسیدند ولی بخش دوم انقلاب سازی و جهانی کردن این انقلاب بود که توسط حضرت زینب (س) دیگر اسرا به انجام رسید.

وی اظهارکرد:رسالت زن در این عرصه بسیار مهم تر است چون توسعه جهانی این انقلاب وظیفه اوست، زن از دیدگاه اسلام نقش آفرین در هنر اجتماعی سیاسی است که مرد از عهده اش بر نمی آید چون این زینب(س)است که در ورودی دروازه کوفه و یا در مجلس یزید خطبه می خواند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: امروز بانوان ما رهرو حضرت زینب(س) هستند و باید ببینید ایشان در این مسیر چگونه حرکت کرده الگو برداری کرده و پیرو ایشان باشید.