به گزرش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در مراسمی که در مزار شهدای گمنام شهر معلم کلایه منطقه الموت برگزار شد با بیان اینکه یکی از اهداف قیام سیدالشهدا(ع) امربه معروف و نهی از منکر بود، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر ابزاری بود برای دستیابی امام به اهدافی که قیام خود را براساس آن شروع کردند.

وی اهداف هر قیامی را در دو دسته نسبی و نهایی دسته بندی کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر در نهضت قیام ابا عبدالله (ع) یک هدف نسبی بود، یعنی یک ابزار برای دستیابی ایشان به اهداف بزرگتر بود.

امام جمعه قزوین، امامت و ولایت را هدف نهایی و بزرگتر قیام سیدالشهدا(ع) معرفی کرد و گفت: شش ماه پیش از روز عاشورا در استانداری مدینه به امام حسین(ع) خبر مرگ معاویه را رساندند و بیعت با یزید را یک امر اجباری برای امام معرفی کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: در استانداری مدینه امام حسین(ع) به حاکم این شهر فرمودند: «ما خاندان رسالت، نبوت، امامت و معدن وحی هستیم، خانه ما محل رفت و آمد فرشتگان بود»؛ این جملات امام جزو معروفات بود و ایشان به دشمنان خود معروفات را معرفی کرد.

وی عنوان کرد: سیدالشهدا(ع) در ادامه سخنان خود به استاندار مدینه فرمودند: «یزید مردی شراب خوار است که آشکارا به فسق و فجور مشغول است و خون مظلومان را به ناحق می‌ریزد»؛ این جملات امام حسین(ع) نهی از منکر بود تا مردم زمان مجسمه شیطان را در دوره خود بشناسند.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: قیام امام حسین(ع) به ما می‌آموزد که باید در هر دوره تاریخ یزید و طاغوت زمان خود را بشناسیم و مقابل آنها ایستادگی کنیم؛ عده ای که در جهان نفس مردم را با جنگ اقتصادی بند آورده اند همان یزیدان زمانه امروز هستند.

امام جمعه قزوین در ادامه ابراز کرد: هرکس که با احتکار کالا؛ بی تدبیری اقتصادی و گرانفروشی، وضعیت معیشتی مردم را دچار مشکل کرده است کار یزیدی می‌کند، هدف این یزیدان زمان برگرداندن مردم از دین خداست اما کور خوانده‌اند این مردم با سیدالشهدا(ع) عهد و پیمان بسته اند.

وی یادآور شد: سیدالشهدا(ع) در استانداری مدینه جمله ای ماندگار و پرمعنا برای کل تاریخ بر زبان آوردند ایشان فرمودند «مثل من با مثل یزید بیعت نمی‌کند»، این جمله امام بدان معناست که تا قیامت در هر دوره و زمانی و هرکسی باید در مقابل ناحق سینه سپر کرده و در مقابل ناحق ایستادگی کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر را جدی بگیریم، ابراز کرد: حرمت و اهمیت حجاب محفوظ است، اما امر به معروف و نهی از منکر فقط توجه به حجاب بانوان نیست بلکه باید با بزرگترین منکرات که هجوم فرهنگی امریکا و مقابله با اسرائیل است.

آیت‌الله عابدینی افزود: جلوگیری از منکر یعنی این جمله رهبر معظم انقلاب که فرمودند؛ «اگر اسرائیلی‌ها غلطی کنند تلاویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کنیم»؛ این نگاه مبارزه با منکر است.

وی تاکید کرد: امروز همه اقشار جامعه باید در مقابل نفوذ فرهنگ دشمن بسیج شوند این مبارزه یعنی مقابله با منکر و دفاع از معروف. قرآن بین منافقین و مومنین یک فرق اساسی را برمی‌شمرد، آنجا که می‌گوید منافقین و منافقات امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند؛ اما مومنین و مومنات امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.

امام جمعه قزوین افزود: دعوت به وحدت، ولایت و امامت در عصر غیبت و همدلی با مردم همه از موارد معروف و دعوت به ظلم و کشتار مظلومین، دروغ، احتکار و گرانفروشی از مصادیق منکر است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ابراز کرد: کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند باید خود اولین عمل کننده به معروف و پرهیزکننده از منکر باشد؛ در این صورت سخنانش تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: سیدالشهدا(ع) در وصیت نامه خود فرموده اند من اراده کرده ام برای احیای سنت جدم و امر به معروف و نهی از منکر قیام کنم؛ اراده امام در راستای اراده خدای متعال است، اراده خدا نیز همیشه محقق می‌شود.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: امام حسین(ع) اراده کرده که جهان لباس معروف بر تن کند و از ظلمت و تاریکی و ستم پاک شود، این اراده توسط فرزند امام، یعنی حضرت صاحب الزمان(عج) حتما محقق خواهد شد زیرا اراده خدایی قابل تحقق است.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه عاشورای امام حسین(ع) به گونه ای مدرسه جوانمردی بود، گفت: جوانی با جوانمردی متفاوت است، جوانی یک دوره ای دارد و به اتمام می‌رسد اما جوانمردی لیاقت می‌خواهد و جوانمردی زن و مرد نمی‌شناسد و حضرت زینب(س)، حضرت علی(ع)، علی اصغر(ع) و دیگر شهدای کربلا هرکدام جوانمرد بودند.

وی با بیان اینکه در کربلا جوانمردی به نمایش گذاشته شد، گفت: در زیارت عاشورا ما جوانمردی را تمرین می‌کنیم و با تکرار جملاتی همچون «انی سلم لمن سالمکم» مردم یمن، عراق، سوریه، بحرین و غزه را تنها نمی‌گذاریم؛ غلط کردند عده ای که گفتند «نه غزه نه لبنان »، این افراد خائن به کشور و حامی اسرائیل و امریکا بودند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان بیان کرد: انقلاب ما هرساله در ایام محرم جان تازه می‌گیرد و انسجام و ایمان مردم محکم تر می‌شود، عاشورا مثل دانشگاهی است که همه تفکرات اشتباه ما را زیر و رو می‌کند.