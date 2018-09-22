شکست بانوان والیبالیست مقابل کره جنوبی/تلاش برای مقام هفتمی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیا (AVC CUP) به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز(شنبه) مقابل تیم کره جنوبی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد. ملی پوشان فردا برای کسب عنوان هفتمی برای سومین بار مقابل استرالیا صف آرایی خواهند کرد.

*نتایج ست شماری بازی با کره به این ترتیب است:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۲ به سود ایران

ست دوم: ۲۶ بر ۲۴ به سود کره جنوبی

ست سوم: ۲۵ بر ۱۶ به سود کره جنوبی

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۹ به سود کره جنوبی

تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی مسابقات با شکست تیم‌های قزاقستان، فیلیپین و استرالیا به عنوان سرگروه بالا آمد و با شکست مقابل تیم چین از راه‌یابی به مرحله نیمه نهایی بازماند سپس ملی پوشان بار دیگر مقابل استرالیا قرار گرفتند و با شکست دوباره این تیم امروز نیز مقابل کره قرار گرفتند و با قبول شکست مقابل این تیم فردا برای کسب عنوان هفتمی برای سومین بار مقابل استرالیا قرار می‌گیرد.