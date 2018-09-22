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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

رقابت‌های والیبال AVC CUP؛

شکست بانوان والیبالیست مقابل کره جنوبی/تلاش برای مقام هفتمی

شکست بانوان والیبالیست مقابل کره جنوبی/تلاش برای مقام هفتمی

تیم ملی والیبال در رقابت‌های جام کنفدراسیون آسیا با شکست مقابل تیم کره جنوبی برای عنوان هفتمی بار دیگر مقابل استرالیا قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار  مهر، ششمین دوره مسابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیا (AVC CUP) به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز(شنبه) مقابل تیم کره جنوبی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد. ملی پوشان فردا برای کسب عنوان هفتمی برای سومین بار مقابل استرالیا صف آرایی خواهند کرد. 

*نتایج ست شماری بازی با کره به این ترتیب است:
ست نخست: ۲۵ بر ۱۲ به سود ایران
ست دوم: ۲۶ بر ۲۴ به سود کره جنوبی
ست سوم: ۲۵ بر ۱۶  به سود کره جنوبی
ست چهارم: ۲۵ بر  ۱۹ به سود کره جنوبی

تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی مسابقات با شکست تیم‌های قزاقستان، فیلیپین و استرالیا به عنوان سرگروه بالا آمد و با شکست مقابل تیم چین از راه‌یابی به مرحله نیمه نهایی بازماند سپس ملی پوشان بار دیگر مقابل استرالیا قرار گرفتند و با شکست دوباره این تیم امروز نیز مقابل کره قرار گرفتند و با قبول شکست مقابل این تیم فردا برای کسب عنوان هفتمی برای سومین بار مقابل استرالیا قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4409072
ساناز سلیمان آبادی

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