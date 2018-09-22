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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰

«هزار داستان» میزبان خانواده های عجیب می شود

«هزار داستان» میزبان خانواده های عجیب می شود

رضا رفیع نویسنده، طنزپرداز و روزنامه‌نگار امشب شنبه ۳۱ شهریور ماه در سیزدهمین قسمت از فصل چهارم برنامه «هزار داستان» میزبان دو خانواده عجیب خارجی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سیزدهمین قسمت از فصل چهارم برنامه «هزار داستان» که با اجرای رضا رفیع به عنوان مجری و راوی قصه روی آنتن شبکه نسیم می‌رود، امشب ۳۱ شهریور قصه دو خانواده عجیب خارجی در سال‌های جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند.

فصل چهارم برنامه «هزار داستان» به تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و کارگردانی مریم نوابی‌نژاد در ماه محرم و صفر ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود و در ساعات ۱ بامداد، ۷ صبح، ۱۳ بعدازظهر بازپخش می‌شود.

قطعه تیتراژ این برنامه را سینا سرلک خوانده است.

عوامل این برنامه عبارتند از تهیه کننده: جواد فرحانی، کارگردان: مریم نوابی‌نژاد، مشاور پروژه: حامد عبدوس، کارگردان تلویزیونی: سید منصور نیکخواه خوش‌کلام، نویسنده: اشکان عقیلی، مدیر تولید: رایموند رسولی، مشاور تولید: حسن محمدی آرش، مدیر مالی و دستیار تهیه: سعید قلوبی، جانشین تولید: علی حصاری، مدیر تصویربرداری: رضا نمازی، طراح نور: حسین حاتمی، صدابردار: مسعود دادگری، مستند: مهران فردپور، ساخت دکور: فرزام انصار، خواننده تیتراژ: سینا سرلک، چهره‌پرداز: مینا بادامی و مهدی معینی، برنامه ریز: محیا پارسا، دستیار کارگردان: مهنوش فرهمند و محیا پارسا، مسئول استودیو: رضا پورحیدری، مسئول لباس: نیلوفر ابراهیمی، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، عکس: مهدی اعلمی، روانشناس: جواد برات، طراح نشانه: علی دبیریان.

کد مطلب 4409109
عطیه موذن

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