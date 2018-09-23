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۱ مهر ۱۳۹۷، ۷:۵۸

داوود نماینده در گفتگو با مهر:

طرحی که از زمان «اوشین» خاک می‌خورد/ دوبلورها در انتظار «سپاس»

طرحی که از زمان «اوشین» خاک می‌خورد/ دوبلورها در انتظار «سپاس»

یک دوبلور با اشاره به پروسه طولانی در اجرایی شدن طرح «سپاس» بیان کرد که این طرح از زمان دوبله سریال «سال‌های دور از خانه» قرار بود اجرایی شود، اما هنوز خبری نیست!

داوود نماینده دوبلور باسابقه سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لزوم حمایت‌های صداوسیما از دوبلورها و گویندگان گفت: امروز از نسل طلایی دوبله فقط چند نفر باقی مانده است و من فکر نمی‌کنم فرصت زیادی برای حمایت از ما باقی مانده باشد.

وی ادامه داد: با این حال اگر همین روزها تعجیل شود و حداقل کاری کنند تا خانواده‌های ما بعد از ما در آرامش باشند باز هم خوب است.

نماینده با اشاره به درگذشت دوبلورهای پیشکسوت در روزهای اخیر اظهار کرد: ما امسال چندین دوبلور باسابقه را از دست دادیم؛ کسانی که آبروی صدا در حوزه دوبله بودند و فیلم‌های کلاسیک را با صدای آنها می‌شناسید.

وی ادامه داد: این‌ها نسل طلایی دوبله بودند و تفاوت بسیاری بین آن‌ها و دیگر دوبلورها وجود دارد و اگر حمایتی نباشد دیگر نمی‌توان راه این نسل را ادامه داد.

این دوبلور با اشاره به طرح‌های حمایتی عنوان کرد: قرار بود طرح به نام «سپاس» برای حمایت از دوبلورها اجرا شود اما متاسفانه در کشور ما همه مسایل با مدیریت‌های حلزونی و به کندی پیش می‌رود.

نماینده با اشاره به زمان اولیه‌ای که برای اجرای طرح «سپاس» در نظر گرفته شده بود، گفت: طرح «سپاس» اولین‌بار زمان دوبله سریال «سال‌های دور از خانه» یا همان «اوشین» مطرح و برای چند نفر از دوبلورها هم اجرایی شد اما ادامه پیدا نکرد و متوقف ماند تا امروز. حالا باید دید دوباره چه زمانی به جریان می‌افتد.

کد مطلب 4409131
عطیه موذن

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