داوود نماینده دوبلور باسابقه سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لزوم حمایت‌های صداوسیما از دوبلورها و گویندگان گفت: امروز از نسل طلایی دوبله فقط چند نفر باقی مانده است و من فکر نمی‌کنم فرصت زیادی برای حمایت از ما باقی مانده باشد.

وی ادامه داد: با این حال اگر همین روزها تعجیل شود و حداقل کاری کنند تا خانواده‌های ما بعد از ما در آرامش باشند باز هم خوب است.

نماینده با اشاره به درگذشت دوبلورهای پیشکسوت در روزهای اخیر اظهار کرد: ما امسال چندین دوبلور باسابقه را از دست دادیم؛ کسانی که آبروی صدا در حوزه دوبله بودند و فیلم‌های کلاسیک را با صدای آنها می‌شناسید.

وی ادامه داد: این‌ها نسل طلایی دوبله بودند و تفاوت بسیاری بین آن‌ها و دیگر دوبلورها وجود دارد و اگر حمایتی نباشد دیگر نمی‌توان راه این نسل را ادامه داد.

این دوبلور با اشاره به طرح‌های حمایتی عنوان کرد: قرار بود طرح به نام «سپاس» برای حمایت از دوبلورها اجرا شود اما متاسفانه در کشور ما همه مسایل با مدیریت‌های حلزونی و به کندی پیش می‌رود.

نماینده با اشاره به زمان اولیه‌ای که برای اجرای طرح «سپاس» در نظر گرفته شده بود، گفت: طرح «سپاس» اولین‌بار زمان دوبله سریال «سال‌های دور از خانه» یا همان «اوشین» مطرح و برای چند نفر از دوبلورها هم اجرایی شد اما ادامه پیدا نکرد و متوقف ماند تا امروز. حالا باید دید دوباره چه زمانی به جریان می‌افتد.