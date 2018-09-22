مقصودی نایب قهرمان کشتی جوانان جهان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسلواکی، دیدار فینال وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان امشب در شهر ترناوا کشور اسلواکی برگزار شد که طی آن امیرحسین مقصودی در مصاف با ساین کازیریک از روسیه مبارزه کرد. این کشتی حساس و پر افت و خیز در نهایت با نتیجه ۸ بر ۷ به سود حریف روس تمام شد تا مقصودی به مدال نقره بسنده کند.

مقصودی روز گذشته در دور اول با نتیجه ۴ بر صفر بالاز هاکزر از اسلواکی را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل بود باتباتار از مغولستان به پیروزی رسید و در دور سوم مقابل فاتی ویسیلی از مقدونیه با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. مقصودی در این مرحله مقابل نیکولای گراهمز از مولداوی با نتیجه ۱۱ بر ۶ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت.