  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از اسلواکی؛

مقصودی نایب قهرمان کشتی جوانان جهان شد

مقصودی نایب قهرمان کشتی جوانان جهان شد

آزادکار وزن ۶۵ کیلوگرم تیم کشتی جوانان ایران با شکست در دیدار فینال رقابتهای جهانی اسلواکی به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسلواکی، دیدار فینال وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان امشب در شهر ترناوا کشور اسلواکی برگزار شد که طی آن امیرحسین مقصودی در مصاف با ساین کازیریک از روسیه مبارزه کرد. این کشتی حساس و پر افت و خیز در نهایت با نتیجه ۸ بر ۷ به سود حریف روس تمام شد تا مقصودی به مدال نقره بسنده کند.

مقصودی روز گذشته در دور اول با نتیجه ۴ بر صفر بالاز هاکزر از اسلواکی را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل بود باتباتار از مغولستان به پیروزی رسید و در دور سوم مقابل فاتی ویسیلی از مقدونیه با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. مقصودی در این مرحله مقابل نیکولای گراهمز از مولداوی با نتیجه ۱۱ بر ۶ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت.

کد مطلب 4409162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها