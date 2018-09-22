تحریمها مانعی برای رشد و پیشرفت کشور ما نخواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان افزود: تحریمهای ظالمانه آمریکا به هیچ جایی نمی رید و مردم همچنان استوار ایستاده اند.

وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه مدیران دولتی برطرف کردن مشکلات مردم است، اظهار داشت: برخی از سودجویان با انباشت کالا معیشت را بر مردم تنگ کرده اند و این افراد همچون دشمن بر مردم ظلم می کنند.

احمدی تصریح کرد: ملت ایران در همه زمانها و در آزادگی و دفاع از ارزشها همچون الگویی برای تمامی آزادی‌خواهان هستند و این امر را در همه دورانها به اثبات رسانده اند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس جوانان ما در خط مقدم جبهه برای دفاع از ارزشها و میهن خود جان خویش را فدا کرده و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

احمدی با بیان اینکه ملت ما نشان داده در دفاع از آرمانها و ارزش‌های انقلاب و اسلام تا پای جان می ایستد، گفت: همانگونه که دشمن در عرصه نظامی نتوانست این انقلاب را به زانو در بیاورد در جنگ اقتصادی نیز به جایی نخواهد رسید.

وی افزود: ملت ایران از مکتب امام حسین(ع)، عاشورا و تنهایی سرور و سالار شهیدان درس ایثار و استقامت و فداکاری آموخته اند و مردم، دولت و مجلس با اتحاد و همدلی در کنار هم از گردنه‌های سخت به راحتی عبور می کنند.