ارزآوری۱۵۰میلیون دلاری صادرات میگو/تولید۳۸هزار تن میگو تا پایان۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان شیلات ایران، وحید معدنی در حاشیه آغاز فصل صید از مزارع پرورش میگو گمیشان، با الام این مطلب اظهار کرد که سهم استان گلستان بیش از ۲۵۰۰ تن بوده است.

وی با بیان اینکه تولیدات کشاورزی تحت تاثیر اقلیم های جغرافیایی و تمهیدات برنامه ای هستند، گفت: با تمام مشکلاتی که برای تامین نهاده ها و شرایط اقلیمی در جنوب کشور و گلستان اتفاق افتاد پیش بینی ما این است که بتوانیم به رقمی بالای ۳۵ هزار تن دست پیدا کنیم.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور یادآور شد: استان گلستان پس از استان های هرمزگان و بوشهر جایگاه سوم کشور را داراست و پس از گلستان استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان هستند.

معدنی در خصوص آمار صادرات میگو در سال گذشته خاطر نشان کرد: در سال ۹۶ بر اساس آمار رسمی گمرکات کشور بیش از ۸۰ درصد میگوی کشور مشتمل بر ۳۲ هزار تن صادرات شده و بیش از ۱۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی داشتیم.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران به حمایت های دولت در توسعه آبزی پروری اشاره کرد و افزود: حوزه اعتباری و تسهیلات و همچنین پوشش های بیمه ای و اعتبارات نوسازی و تکمیل مزارع به لحاظ مکانیزاسیون از جمله همکاری های دولت با تولیدکنندگان است.

معدنی گفت: تسهیلات ارائه شده به متقاضیان در حوزه شیلات معمولا بدون سقف هستند و بسته به قدرت جذب سرمایه گذاران دارد.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست هایی که دولت در تخصیص اعتبارات ارزی در نظر گرفت، گروه های مختلف کالایی تعریف شد و ما برخی نهاده ها در حوزه غذا و ادوات در حوزه پرورش آبزایان را معرفی کردیم که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند.