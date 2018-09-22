به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرایط جوی پیش بینی شده طی ۲۴ ساعت آینده در این استان، در خصوص بروز حوادث احتمالی هشدارهای لازم داده شده است.

فرهاد عبدالعلی پور تصریح کرد: بارش رگباری باران توام با رعد وبرق در اکثر مناطق استان و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی طی ۲۴ ساعت آینده پیش بینی شده و لازم است شهروندان این استان برای پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی موارد توصیه شده را رعایت کنند.

وی پرهیز از قرار گرفتن در مسیر رودخانه ها و مناطق کوهستانی را از سوی شهروندان مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: با توجه به اینکه هنگام بارش های رگباری در عرض چند دقیقه سیل جاری می شود، باید از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه ها، مسیل ها و کوهپایه ها خوداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین برلزوم پرهیز از چرای دام در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و برپایی چادر در مناطق مرتفع به دلیل بارندگی های رگباری موقت توام با رعد و برق تاکید کرد.

وی ادامه داد: شهروندان باید با مشاهده سیلاب در مسیرهای عبوری از ورود با خودرو به درون سیلاب خوداری کنند، چراکه به سبب گل آلود بودن عمق سیلاب ها مشخص نیست.