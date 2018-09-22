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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۱۱

مدیریت بحران هشدار داد؛

بارش‌های رگباری و رعدوبرق در اردبیل/ احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی

بارش‌های رگباری و رعدوبرق در اردبیل/ احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی

اردبیل – مدیریت بحران استان اردبیل با توجه به آغاز بارش باران، در خصوص حوادث ناشی از بارندگی و رعدوبرق و نیز احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی در این استان طی ۲۴ ساعت آینده هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرایط جوی پیش بینی شده طی ۲۴ ساعت آینده در این استان، در خصوص بروز حوادث احتمالی هشدارهای لازم داده شده است.

فرهاد عبدالعلی پور تصریح کرد: بارش رگباری باران توام با رعد وبرق در اکثر مناطق استان و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی طی ۲۴ ساعت آینده پیش بینی شده و لازم است شهروندان این استان برای پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی موارد توصیه شده را رعایت کنند.

وی پرهیز از قرار گرفتن در مسیر رودخانه ها و مناطق کوهستانی را از سوی شهروندان مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: با توجه به اینکه هنگام بارش های رگباری در عرض چند دقیقه سیل جاری می شود، باید از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه ها، مسیل ها و کوهپایه ها خوداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین برلزوم پرهیز از چرای دام در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و برپایی چادر در مناطق مرتفع به دلیل بارندگی های رگباری موقت توام با رعد و برق تاکید کرد.

وی ادامه داد: شهروندان باید با مشاهده سیلاب در مسیرهای عبوری از ورود با خودرو به درون سیلاب خوداری کنند، چراکه به سبب گل آلود بودن عمق سیلاب ها مشخص نیست.

کد مطلب 4409373
محمد میرزایی ناطق

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