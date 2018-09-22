برای بردن به مهاجم گلزن نیاز داریم/ من هم می توانم ایراد بگیرم

به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی امشب پس از شکست تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: به خوبی روی ایجاد موقعیت در بازی کار کردیم ولی متأسفانه گلزن نداریم. باید گلزن خوبی داشته باشیم تا بتوانیم در هر بازی یا دو بازی یک گل بزنیم.

وی افزود: از بازی تیم راضی هستم ولی نمی توانم به بازیکنان بگویم وقتی با گلر تک به تک می شوند چگونه گل بزنند. از سویی استقلال خوزستان در این بازی یک موقعیت داشت که همان را تبدیل به گل برتری کرد.

وی در خصوص ضعف دفاع تیمش نیز گفت: مگر حریف چقدر روی دروازه ما فرصت ایجاد کرد که بگویم دفاع تیم من ضعیف است. اگر قرار به ایراد گرفتن باشد من هم می توانم ایراد بگیرم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: اطمینان دارم این تیم به روزهای خوبش باز می گردد ولی برای کسب نتیجه خوب ابزار مناسبی مثل مهاجم گلزن نیاز داریم. ما باید دو مهاجم خوب جذب کنیم تا مشکلات به حداقل برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران امشب تیم های استقلال خوزستان و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با پیروزی یک بر صفر استقلال خوزستان پایان یافت.