زنگ مهر در یزد به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمود زمانی قمی استاندار یزد و مسئولان آموزش و پرورش در استان، صبح امروز یکشنبه مراسم سال تحصیلی جدید با بازگشایی بیش از ۹۸۰ مدرسه در یزد آغاز شد.

استاندار یزد در این آیین با تاکید بر لزوم توجه به تربیت صحیح دانش آموزان اظهار داشت: این وظیفه مهم در کنار آموزش علم و دانش به عهده معلمانی است که همواره برای دانش آموزان تلاش می کنند.

محمود زمانی قمی ادامه داد: بازگشایی مدارس یعنی گشایش اندیشه و تفکر و دانش آموزان و معلمان با ذهن خلاق و اندیشه و تفکر به وظایف خود عمل می کنند.

وی با بیان اینکه جامعه به تعلیم و تربیت نیاز دارد و این وظیفه در آموزش و پرورش و در سطح مدارس باید مورد توجه قرار گیرد و پیش از آموزش باید به تربیت اصولی و صحیح توجه شود.

فرماندار میبد هم در این آیین با اشاره به فعالیت موثر خیران مدرسه ساز در شهرستان بیان داشت: بر اساس آنچه که در برنامه تعیین شده است سالانه باید ۱۰ مدرسه خیری در این شهرستان احداث شود.

حسین فلاح ادامه داد: خوشبختانه با همت خیران در این شهرستان طی یکسال گذشته بیش از ۳۰ مدرسه احداث و بهره برداری شده است.

وی با ببان اینکه شهرستان میبد به ۲۱ هزار دانش آموزی خدمات مورد نیاز تحصیلی را ارائه می دهد عنوان کرد: این دانش آموزان در ۱۴۷ مدرسه مشغول به تحصیل هستند.