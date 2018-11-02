چگونه مرور کتاب بنویسیم؟/ نقش مرورنویسی در راهنمایی مخاطب

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چگونه مرور کتاب بنویسیم؟؛ مرورنویسی برای مشاوره خوانندگان» نوشته برد هوپر با ترجمه علیرضا شفیعی نسب به همت انتشارات ترجمان علوم انسانی در سال ۱۳۹۶ منتشر شد.

برد هوپر، ویراستار کتابهای بزرگسالان در بوک لیست ـ نشریه مرورنویسی برای کتابداران عمومی و آموزشگاهی که انجمن کتابخانه های آمریکا در شیکاگو منتشر می کند ـ است. هوپر، مسئولیت نظارت بر برنامه های مرورنویسی کتابهای بزرگسالان در بوک لیست را برعهده دارد. تحصیلات او در مقطع کارشناسی تاریخ اروپا و کارشناسی ارشد کتابداری در دانشگاه ایلینوی شرقی بوده و در دانشگاه ایلینوی اربنا ـ شمپین، تحصیلات تکمیلی درباره تاریخ اروپا را به انجام رسانده است.

هوپر، سخنرانی های متعددی درباره مرورنویسی برای کتابداران و ناشران انجام داده و کارگاه های مرورنویسی برای کتابداران عمومی در آمریکا برگزار کرده است.

در بخشی از سخن ناشر این کتاب آمده است: امروزه، در نظر اهل فرهنگ و اندیشه، افول کتابخوانی یکی از ملموس ترین بحرانهای جامعه ماست. هر روز اخبار و آمار دید و گاه مبالغه آمیزی درباره بحران کتاب خوانی و در صد رو به کاهش کتابخوان ها می شنویم. گاهی قیمت کتاب عامل روی گرداندن از کتابخوانی معرفی می شود و گاهی محتوای نامناسب کتابها، ترجمه ها و تألیف های بد و شیوع رسانه های دیجیتال. اما تأمل درباره برخی سؤالها شاید نگاه ما را به خواندن و چالش اصلی آن تغییر دهد: آیا می توانیم تفاوت بارزی میان خواندن و نخواندن قائل شویم؟ آیا نخواندن، همیشه و در هر حال، آسیب است؟ آیا مشکل بسیاری از خوانندگان بالقوه این نیست که نمی دانند چه کتابی بخوانند؟ آیا بهتر نیست، به جای راهنکایی مخاطبان با رویکردی هنجاری، اشتیاقی برای خواندن مطابق با نگرش شخصی در خوانندگان ایجاد کنیم؟ در مجموعه «خواندن» به دنبال نشان دادن جنبه هایی از این مسائل هستیم که در بحث های امروزی ما کمرنگ هستند.

نبودن راهنماهایی کوتاه و مؤثر درباره کتابها یکی از عوامل گم شدن خوانندگان در میان انبوه کتابهایی است که در کتابخانه ها و فروشگاه ها می بینند و همین سردرگمی آنها را به انتخابی کور و به دل زدگی از کتابخوانی می کشاند. این کتاب راهنمایی است برای نوشتن مرور کتابهای مؤثر و گویا برای آگاهی بخشی به مخاطبان بالقوه هر کتاب.

در بخشی از پیشگفتار این اثر آمده است: ناشران و کتابداران از مرورها برای فروش کتاب‌ها استفاده می‌کنند. نخستین سؤالی که همیشه در این مورد از من می‌پرسند این است که «چگونه کسی مرورنویس می‌شود؟» مدرکی برای مرورنویسی وجود ندارد. برای اشتغال به مرورنویسی لزوماً به مدرک زبان و ادبیات، روزنامه‌نگاری یا نویسندگی خلاق نیاز نیست.

همه‌چیز در تجربه خلاصه می‌شود. به قول یکی از شخصیت‌های نمایشنامۀ گلن‌گری، گلن راس فروش ملک یعنی موقعیت ملک، موقعیت ملک، موقعیت ملک. مرورنویسی هم یعنی تجربه، تجربه، تجربه.

خست، تجربه در خواندن کتاب. به‌احتمال‌زیاد فردِ علاقه‌مند به مرورنویسی، علی‌الخصوص کتابدار علاقه‌مند به مرورنویسی، کسی است که، از دوران تحصیلات ابتدایی، خواننده‌ای سرسخت بوده است. حتی اگر این‌طور باشد، باز هم کتاب‌های بیشتری بخوانید؛ در حوزه‌های متنوعی هم بخوانید: هم حوزه‌هایی که به آن‌ها بسیار علاقه دارید، هم حوزه‌هایی که به‌طور معمول چندان گرایشی به آن‌ها ندارید.

دوم، تجربه در مرورخوانی. حتی اگر مجموعه‌ساز کتابخانه نیستید، از افرادی که این سِمت را دارند بخواهید تا قبل از انتشار آخرین شماره‌های بوک‌لیست، لایبرری جرنال و پابلیشرز ویکلی را برایتان به امانت بگیرند (یا خودتان این‌ها را به‌صورت آنلاین جست‌وجو کنید) تا ماهیت -یعنی سیاق خاص محتوای- مرورهای کوتاه و مختصری را مشاهده کنید که در این منابعِ مرورهای قبل از انتشار (یعنی مرورهایی که قبل از انتشارِ خودِ کتاب منتشر می‌شود) وجود دارد. مرورهای بلندِ موجود در روزنامه‌ها و مجلات را بخوانید تا یاد بگیرید که چگونه وجود تعداد واژگان بیشتر به مرورنویس فضا می‌دهد تا کتاب و نویسنده‌اش را با جزئیات بیشتری واکاوی کند.

سوم، تجربه در مرورنویسی. پس از اینکه کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ را خواندید و شروع به نوشتن مرورهای مختلف کردید، خودتان از این تجربه بهره‌مند خواهید شد.

فهرست تفصیلی این کتاب عبارت است از:

سخن ناشر

پیشگفتار

[۱] بازاریابی از طریق مرورنویسی

وب‌سایت‌ها، جزوات و وبلاگ‌ها

باشگاه‌های کتاب

فراسوی دیوارهای کتابخانه

[۲] تفاوت‌های مرور و نقد

چند رویه و قانون

پیاده‌روی در تپۀ بلوسگوئاردو: نمونه‌ای از مرور

حملۀ نورمن‌ها تحت فرمان هنری دوم انگلستان: نمونه‌ای از نقد

تفاوت میان مرور و نقد

مخاطب

نمونه‌ای از نقد ادبی

تجزیۀ مرور یک کتاب

بحث طول

[۳] دو نوع مرور: قبل از انتشار و بعد از انتشار

نسخۀ صفحه‌آرایی‌نشده، یا نسخۀ پیش از انتشار

مرورهای هوپر:خائن بیگناه نوشتۀ الیسون ویر

رسانه‌های مرورِ قبل از انتشار

خرید یا امانت؟ مسئله این است

فلسفه‌هایی متفاوت

مرورهای هوپر: فادو نوشتۀ آندژی استاشوک، ترجمۀ بیل جانستون

کتابداران چگونه کتاب انتخاب می‌کنند

[۴] مرور کتاب چه محتوایی دارد؟

قانونی ثابت و همیشگی

چقدر فضا برای هریک از دو سؤال مورد نیاز است؟

فضایی بیشتر برای محتوا

مرورهای هوپر: بُرش: داستان ازدواج، گوشت و شیفتگی نوشتۀ جولی پاول

پاسخ به سؤالات دوگانه در مرورهای بلند

مرورهای هوپر: عشق سال‌های وبا نوشتۀ گابریل گارسیا مارکز

چگونه بفهمیم یک کتاب غیرداستانی دربارۀ چیست؟

چگونه بفهمیم یک کتاب غیرداستانی تا چه حد خوب است؟

چگونه بفهمیم یک رمان دربارۀ چیست (و با چه کیفیتی ارائه شده است)؟

پنج عنصر داستان

مرورهای هوپر: شیر آمریکایی: اندرو جکسون در کاخ سفید نوشتۀ جان میچام

[۵] مرور خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

ویژگی‌های مرور خوب

مرورهای هوپر: تجلیل خودروها نوشتۀ کوئنتین ویلسون

مرورهای هوپر: چیور نوشتۀ بلیک بیلی

لطفاً سخنرانی نکنید

مسئلۀ سیب و پرتقال

دوست‌داشتنی بودن یا نبودن شخصیت اصلی

از مرور منفی خودداری کنید

مرورهای هوپر: دهمین الهۀ هنر: زندگی من در غذا نوشتۀ جودیت جونز

مرورهای قبل از انتشار

[۶] مرورنویس خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

شروع کار

یک تمرین

گزاف‌نویسی ممنوع

دست‌ودل‌بازی

مرورهای هوپر: بهترین داستان‌های اروپایی، ۲۰۱۰ ویراستۀ الکساندار همون

انتقادی باشید، اما نه تندخو

هشدارها

مرورهای هوپر: برای هیجانش: لئوپولد، لوب و

قتلی که شیکاگو را شوکه کرد، نوشتۀ سایمون باتس

[۷] برگزاری کارگاه‌های مرورنویسی

نوشتن مرورهای تمرینی

[۸] نوشتن مرور کتاب گویا

نوشتۀ جویس ساریکس

گوش دادن و یادداشت‌برداری

نوشتن مرور

خواندن مرور کتاب گویا

پیوست ۱ گزارمان‌نویسی

پیوست ۲مرورنویسان مورد علاقۀ من

جان آپدایک

یودورا ولتی

نونا بالاکیان

والتر کرن

میچیکو کاکوتانی

مرورهای هوپر: ملاحظات مقتضی: مقالات و نقد، نوشتۀ جان آپدایک

آنتونی لین

کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم؟؛ مرورنویسی برای مشاوره خوانندگان نوشته برد هوپر با ترجمه علیرضا شفیعی نسب به همت انتشارات ترجمان علوم انسانی در سال ۱۳۹۶ به بهای ۱۳۰۰۰۰ ریال منتشر شد.