جوان ترین وزیر دولت به دعوت جوانان به اصفهان می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری، علی تقیان در ارتباط با نقش جوانان در توسعه پایدار شهر اظهار کرد:‌ توسعه پایدار شهری یک مسٔله جهانی است که در سال ۱۹۹۰ در کمیسیون محیط زیست سازمان ملل به تصویب رسیده است و ‌سه شاخصه مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست را شامل می شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ طرحی را پیشنهاد دادیم که نقش جوانان در توسعه پایدار شهری را بررسی کند و با بومی سازی این طرح و تلاش جوانان فعال استان، دبیرخانه توسعه پایدار در اصفهان دائمی شد.

دبیر اجرایی دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری با اشاره به روند برگزاری دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری گفت: در این گفتمان ۲۳۳ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد و توسط هیئت داورانی که عضو هیئت علمی دانشگاه های استان هستند بررسی و از ۱۰ مقاله، به عنوان مقالات برتر در روز همایش تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام مقالات ارسال شده به دبیرخانه توسط جوانان تهیه شده است، گفت: جوانانی که مقالات خود را برای دبیرخانه ارسال کرده اند سال ها در حوزه توسعه پایدار فعال هستند و به پایداری توسعه اعتقاد دارند.

تقیان اظهار کرد: ما در تلاش هستیم تا مقالاتی که قابلیت اجرایی دارد را به مرحله اجرا برسانیم و حمایت های لازم را انجام می دهیم.

وی با اشاره به برنامه های جنبی دبیر خانه گفت:‌ امسال برنامه های جنبی را در کنار برنامه های اصلی دبیرخانه توسعه دادیم و ۷ برنامه جنبی در حوزه توسعه پایدار را در ۷ روز متوالی برگزار کردیم که با استقبال جوانان همراه بود.

دبیر اجرایی دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری در پایان اضافه کرد: دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری مانند دوره گذشته بدون استفاده از بودجه دولت و با استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد با تیم اجرایی کاملا جوان و دور از هرگونه نگرش سیاسی برگزار خواهد شد.

به گزارش ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی، دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری با حضور محمدجواد آذری جهرمی، محسن مهرعلیزاده، قدرت الله نوروزی و حجت الاسلام موسوی لارگانی دوشنبه دوم مهر ماه ساعت ۱۶ در سالن شریعتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان برگزار خواهد شد.