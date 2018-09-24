۷۵۵ طرح اشتغالزایی در روستاهای زنجان اجرا شده است

محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد یک هزار و ۸۷۳فرصت شغلی برای روستائیان در استان زنجان خبر داد و گفت: برای تحقق این امر مهم در روستاها ۷۵۵ طرح اجرا شده است.
وی اظهار کرد: تعداد ۴ هزار و ۴۶۰ طرح روستایی با ۶۱۹ میلیاردتومان توسط کمیتههای فنی استان و شهرستان مصوب و به شبکه بانکی ارسالشده و پیشبینی اشتغالزایی این طرحها ۱۱ هزارنفر است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سهم مرحله نخست استان زنجان ۱۰۰ میلیارد تومان بود و از منابع صندوق توسعه ملی به میزان بیش از ۱۰۰ درصد منابع کارسازی نهایی شده و از این مبلغ ۹۶.۲ درصد منابع توسط بانکهای عامل عقد قرارداد شده است.
یوسفی تاکید کرد: تزریق این اعتبارات در روستاها به رونق اقتصادی کمک کرده و انگیزه ماندگاری روستائیان را در این مناطق دوچندان میکند و مانع مهاجرت آنها به شهر میشود.
وی تصریح کرد: با روند مطلوب اجرای آییننامههای مربوط به پرداخت این تسهیلات، شاهد ایجاد اشتغال از نوع پایدار که از نیازهای اساسی مناطق روستایی است خواهیم بود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: توجه به بحث اشتغال روستاها جلوی بسیاری از مشکلات را میگیرد.
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