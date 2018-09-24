مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر احمد دباغیان مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان همزمان با نشست خبری امیر عبدوس مدیرکل محیط زیست استان استعفایش را اعلام کرد.

دباغیان ظهر دیروز با بیان که در روند تازه «نمی‌توانم کار کنم» پشت تریبون رفت و پس از ۱۰ سال فعالیت در روابط عمومی، رسما از سمت خود کناره گیری کرد.

با آمدن عبدوس به گلستان، جوابیه نویسی برای رسانه ها و شکایت از خبرنگاران به یکی از مهم ترین اقدامات محیط زیست تبدیل شده است.

آخرین شکایت مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان علیه الهه موسوی خبرنگار محیط زیست طرح شد.

این خبرنگار در گزارشی نسبت به «عدم رعایت استانداردهای قانونی در موافقت با راه اندازی فاز دوم واحد استحصال ید» ابراز نگرانی و از عدم پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست انتقاد کرد.

در این گزارش به آلودگی رادیواکتیو پساب این واحد صنعتی و خطرات ناشی از آن اشاره شده بود که نخست با جوابیه تند مدیرکل و سپس شکایت وی روبرو شد.