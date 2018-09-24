همایش ملی عقود بانکی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر اسلامی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش ملی عقود بانکی با شعار «ماهیت تا عمل» چهارم و پنجم مهرماه سال جاری به میزبانی دادگستری استان کرمان و با حضور معاون قوه قضائیه برگزار می شود.

وی ادامه داد: این همایش برای اولین بار با هدف بررسی چالش های عقود بانکی با رویکرد حمایت حقوقی از فعالیت مشروع فعالان اقتصادی به مدت دو روز در کرمان برگزار می شود.

وی به محورهای حقوقی این همایش اشاره کرد و افزود: نحوه و ملاک محاسبه سود در عقود مشارکتی و مبادله ای، تشریفاتی فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، شروط نامشروع در قرارداد امهال بدهی، آثار قراردادهای منعقده برای تسویه بدهی، تبیین ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تشریفات درخواست صدور اجراییه ثبتی از مهم ترین محورهای حقوقی این همایش است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ربا و منفعت در عقود بانکی از منظر حقوق کیفری ایران، حمایت از تولید داخلی در پرتو الزامات افتراقی حاکم بر متون حقوقی و چالشهای کیفری در عقود بانکی از محورهای کیفری این همایش است که تحلیل و بررسی می شود.

اسلامی با اشاره به اینکه این همایش با همت دادگستری کل استان کرمان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار می شود، افزود: این همایش با حضور الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تعدادی از قضات دیوان عالی کشور، قضات حقوقی کیفری بازپرسان و دادیاران و قضات محاکم تجدید نظر سراسر کشور، اساتید مطرح دانشگاهی، کارشناسان دادگستری، فعالان اقتصادی و حقوقدانان و مسئولان استان کرمان برگزار می شود.