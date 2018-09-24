ترامپ اقدامات بسیار نادرست خود علیه ملت ایران را اصلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور کشورمان صبح دوشنبه در دیدار جمعی از مدیران ارشد رسانه های آمریکایی با بیان نقش ارزشمند رسانه های همگانی در انتقال واقعیات جامعه به مردم تاکید کرد: هدف نهایی رسانه ها در انتقال حوادث و تحلیل آنها باید تقویت صلح، امنیت و پیشرفت جامعه بشری باشد.

حجت الاسلام حسن روحانی در پاسخ به پرسشی درباره دیدار احتمالی با رئیس جمهوری آمریکا، همانطور که میان رهبران کره شمالی و آمریکا بعد از یک سلسله لفاظی ها چنین دیداری انجام گرفت، گفت: تشبیه این دو مساله خیلی دقیق نیست. از سال گذشته تاکنون رئیس جمهور آمریکا از یک توافق بسیار مهم بدون هیچ دلیل خارج شده و مردم ایران را تحریم و تهدید کرده است و این اقدامات بسادگی قابل چشم پوشی نیست. کره شمالی با ماجرای ایران کاملا متفاوت است.

رئیس جمهور اظهار داشت: ترامپ در حقیقت چند اقدام بسیار نادرست را علیه ایران و ملت ایران انجام داده است. او بی دلیل از توافق برجام خارج شده، ملت ایران را بدون هیچ دلیلی تحریم و تهدید کرده و در امور داخلی ما دخالت است. قبل از هر بحثی این اقدامات نادرست باید جبران شود.

روحانی در پاسخ این پرسش که اگر اروپایی ها هم در موضوع برجام به آمریکا بپیوندند ایران چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: ایران تاکنون به تعهدات خود به برجام پایبند بوده و اگر ۵ کشور به تعهداتشان پایبند باشند می توانیم آن را حفظ کنیم و اما اگر شرایط دیگری پیش بیاید، به طور طبیعی ما هم در آن شرایط تصمیم خود را اتخاذ می کنیم.

رئیس جمهور افزود: نکته بعدی این است که یکبار آمریکا، اروپا و دیگران با هم برای چند سال ایران را تحریم کردند و نتیجه را دیدند و در نهایت نیز پای میز مذاکره آمدند و این تجربه تلخ، برای بار اول نیست و قبلا تکرار شده است.

روحانی درباره نقض برجام و اثر آن بر روی رای دهندگان ایرانی گفت: مبنای ما از انتخابات سال ۹۲، تعامل با جهان بود و یکی از وعده های مهم من به مردم این بود که سیاست تعامل و گفت و گو و همکاری با کشورهای منطقه و جهان را پیش خواهم گرفت که برجام یکی از آثار این سیاست بود. در جریان انتخابات ۹۶ نیز برجام اجرایی و عملیاتی شده بود و ما همان زمان به مردم قول دادیم درصورتی که طرفهای دیگر به برجام پایبند بمانند ما هم به آن پایبند خواهیم ماند.

رئیس جمهور تصریح کرد: باوجودی که آمریکا از برجام خارج شده، ما همچنان به آن پایبند هستیم. اصل در کشور ما رای و نظر مردم است و مردم می دانند که ما آغازگر خروج از برجام نبودیم و کشوری که این پیمان شکنی را انجام داده، آمریکا است.

روحانی در پاسخ به پرسشی درباره نقش برخی کشورها در حادثه تروریستی اهواز نیز گفت: در اهواز یک جنایت بزرگ تروریستی انجام شد و متاسفم که برخی کشورها از عبارت حمله تروریستی امتناع می کنند و این بدان معنا است که نمی خواهند همه یکسان با همه تروریست ها در دنیا مبارزه کنیم.

رئیس جمهور افزود: در همان ساعت اولیه یک گروه تروریستی وابسته به بیگانگان مسوولیت این جنایت را برعهده گرفته و ما همان گروه را مسوول می دانیم و شواهد نیز تاکنون همین موضوع را تایید می کند و البته بررسی های ما در ابتدای راه است. افراد مظنون دستگیر شده و بازجویی ها ادامه می یابد تا دقیقا معلوم شود چه افراد و با چه وابستگی هایی این عملیات را انجام داده اند.

روحانی با بیان اینکه آمریکایی ها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیوسته از گروههای تروریستی ضد ایرانی حمایت و پشتیبانی کرده اند، اظهارداشت: آمریکایی ها در حوادث گذشته هم همواره حامی گروههای تروریستی بوده اند که علیه مردم ایران تلاش کرده اند و گروهی از آن تروریست ها هم اکنون نیز در آمریکا فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی می کنند. امریکا نمی تواند نسبت به عملیات تروریستی که نقض همه مقررات بین الملل است، بی تفاوت باشد.

رئیس جمهور گفت: یکی از مقامهای آمریکا در روزهای اخیر و در پی حادثه تروریستی اهواز حرف تکان دهنده ای زده و ضمن حمایت از ترور و تروریست ها، دولت ایران را مسوول این ترور دانسته است! اگر ما این حرف را راجع به عاملان عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر بزنیم مردم آمریکا چگونه قضاوت خواهند کر؟ اگر اینطور باشد آیا می توان گفت هر اقدام تروریستی که در کشورهای اروپایی و سایر کشورها روی می دهد مسوولیتش با دولت هایی است که کشورشان قربانی تروریسم شده اند؟

روحانی درباره دورنمای روند مبارزه با تروریسم در سوریه و روند دوری از تنش ایران با رژیم صهیونیستی در سوریه، گفت:در سوریه، روند مبارزه با تروریسم، پیشرفت های بسیار خوبی داشته و گروه تروریستی داعش شکست های پیاپی را در متحمل شده و دولت سوریه بر بخش اعظم سرزمین خود مسلط شده و شرایط نسبت به یکسال پیش، بسیار بهتر شده است. تلاش ما با روسیه و ترکیه بر این مبنا است که اولا عملیات ضد تروریستی در سوریه ادامه یابد و ثانیا شرایط برای تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات فراهم گردد و روند انتقال کمکهای نوعدوستانه به مردم سوریه ادامه یابد و همکاری های سه کشور در اجلاس اخیر تهران باعث شد که از وقوع آنچه که یک فاجعه در ادلب گفته می شد، جلوگیری شد.

رئیس جمهور در ادامه به نقش تنش زای رژیم صهیونیستی در سوریه اشاره کرد و گفت: اسرائیل اعتراف می کند که به طور مداوم در سوریه مداخله و بر خلاف مقررات بین المللی، این کشور را بمباران می کند. این اقدامات کمکی به منطقه نخواهد کرد. ایفای نقش مستشاری ایران، به درخواست دولت سوریه و برای مبارزه با تروریسم انجام می گیرد و حضور ما در سوریه قانونی و به درخواست دولت این کشور و برای مبارزه با تروریسم است و در مقابل، اقدامات اسرائیل در سوریه، شرایط منطقه را وخیم تر می کند و این به نفع منطقه و حاکمان صهیونیستی منطقه نخواهد بود.

روحانی در پاسخ به پرسشی درباره اثرات تحریم ها بر روی مردم ایران و احساس آنها در قبال آمریکا گفت:می توانید به راحتی ترسیم کنید اگر کشوری نسبت به آمریکا تحریمی اعمال کند که در زندگی روزمره شما و امنیت پروازها اثر بگذارد و دسترسی شما به دارو و نیازهای اولیه شما را تحت تاثیر قرار دهد، نسبت به کشور تحریم کننده چه احساسی دارید؟

رئیس جمهور افزود: ما تحریم آمریکا را غیر قانونی و ظالمانه علیه ملت ایران می دانیم و این تحریم بر قضاوت مردم ایران نسبت به دولت آمریکا تاثیرگذار است و بی دلیل نیست که در تظاهرات میلیونی، شعارهای مردم علیه آمریکا تندتر از هر زمان دیگری شده است. مسوولیت انسانی و تاریخی بر عهده آمریکا است که از برجام خارج شده و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را زیر پا گذاشته است.

روحانی در پاسخ سوالی درباره وضعیت اقتصادی کشور و خروج برخی شرکتهای خارجی سرمایه گذار از ایران گفت: اقدامات آمریکا تنها به زیان مردم ایران نیست بلکه به زیان شرکتهای بین المللی نیز بوده است. توتال خوشحال نیست که از ایران خارج شده بلکه مجبور به این کار شده است و تحت فشار گذاشتن دیگر شرکتها از سوی آمریکا، غیرقانونی است. البته این تحریمها در کنار زیان هایی که داشته، در حوزه هایی باعث افزایش تولید و صادرات شده است.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش های آمریکا برای محروم کردن ایران از فروش نفت اظهارداشت: هدفی که آمریکایی ها ترسیم کرده اند که ایران را از فروش نفت محروم کنند، نه تنها عملی نیست بلکه بسیار خطرناک خواهد بود و امیدوارم بتوانیم در چارچوب مقررات بین المللی به تجارت با کشورهای دوست ادامه دهیم.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اوضاع یمن با اشاره به شرایط سخت مردم این کشور، گفت: امروز در یمن بسیاری از مردم آواره شده و بیماری های مسری خطرناکی شیوع یافته و از سوی دیگر بمباران های غیر قانونی از سوی عربستان سعودی و امارات علیه مردم این کشور ادامه دارد و مردم از لحاظ غذایی و دارویی با مشکلات فراوانی مواجه اند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بحران یمن راه‌حلی جز پایان کشتارها و حملات علیه مردم بی‌دفاع و باز شدن باب گفتگو میان گروه‌های یمنی ندارد و باید تلاش کنیم تا همه طرفها به گفتگو تشویق شوند، افزود: باید در یمن عملیات نظامی به پایان رسیده و همه ملت‌ها و کشورهای جهان نسبت به کمک‌های نوع‌دوستانه برای مردم یمن تلاش کنند.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره حقوق زنان در ایران از جمله درباره انتخاب نوع پوشش گفت: امروزشرایط زنان در ایران از لحاظ گوناگون از جمله فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و علمی به مراتب از گذشته و سال‌های قبل بهتر شده است و میزان دانشجویان، اساتید و تعداد مدیران، گواه این موضوع است به گونه‌ای که در سال‌های گذشته ۱۷۶ مدیریت مهم در اختیار بانوان در کشور قرار گرفته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه اشتغال نیز در برخی مواقع اشتغال زنان از مردان بیشتر بوده و شرایط برای فعالیت و مدیریت آنها بهتر شده است، گفت: البته حضور در عرصه‌های اجتماعی و پوشش افراد چه زن و چه مرد بر همه کشورها براساس مقررات آن کشور است و آنچه که در قانون ما وجود دارد، باید محترم شمرده شود، اینکه عده‌ای با قانون موافق نباشند، ایرادی ندارد، اما نقض علنی قانون به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره برخی اعتراض‌ها در ایران، گفت: اینکه در جامعه‌ای عده‌ای برای اینکه احساس می کنند به حقوق‌شان تعرضی صورت گرفته، احقاق حق کنند، بسیار خوب است و می‌تواند برای آینده حتی بازدارنده باشد تا همه بدانند باید نسبت به قوانین و عرف مربوط پایبند باشند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما اصل این حرکت را مثبت می‌دانیم و باید فضا را به گونه‌ای بوجود بیاوریم که هرکس حقش پایمال شده بتواند آن را بازستاند.

روحانی در پاسخ به سوالی در مورد تحلیل خود نسبت به چگونگی وضعیت دمکراسی در منطقه و اینکه گفته می‌شود در حال حاضر منطقه از لحاظ دمکراسی در حال عقب‌گرد است، گفت: ما در منطقه خود چنین احساسی نداریم، به گونه‌ای که امروز در بسیاری از کشورهایی که در آنها انتخابات وجود نداشته از جمله افغانستان و عراق، مردم پای صندوق‌ها می‌روند و آزادانه دولت خود را انتخاب می‌کنند. در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز دولت‌ها مجبور شدند که نوعی دمکراسی را برقرار کنند. همچنین در کشورهای شمالی ایران نیز که در قبل از سال ۱۹۹۱ به عنوان شوروی شناخته می‌شدند و امروز استقلال یافته‌اند، وضعیت دمکراسی خوب است.

رئیس جمهور افزود: روند دمکراسی در منطقه ما به سمت تعمیق دمکراسی است و دمکراسی فعلا تنها راهی است که بشر برای اداره بهتر جامعه شناخته است، چرا که مردم وقتی خود پای صندوق آمده و انتخاب می‌کنند، نسبت به شرایط خودشان را سهیم دانسته و در اداره جامعه کمک می‌کنند.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره موضع ایران در خصوص اهمیت دمکراسی در سوریه، گفت: ما در سوریه به دنبال برقراری دمکراسی هستیم و براساس تصمیماتی که با روسیه و ترکیه اتخاذ کردیم به دنبال تبیین قانون اساسی جدیدی هستیم که در آن همه گروه‌های حاضر در سوریه مشارکت داشته باشند که این قانون اساسی قدم بسیار مثبتی در راستای اجرا و تقویت دمکراسی در این کشور است و در این راستا به دنبال برگزاری انتخابات بر این اساس هستیم.

رئیس جمهور افزود: آنچه در سوریه ما را نگران کرده بود، حرکت‌های داعش و برخی گروه‌های تروریستی بود که به کشتار مردم می‌پرداختند و در این راستا برخی در سوریه بودند که اهل این کشور هم نبوده و از دیگر کشورها در آنجا حضور داشتند.

روحانی خاطر نشان کرد: هدف ما در سوریه اجرای دمکراسی است و خوشحالیم که این روند به خوبی ادامه دارد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از مشکلات موجود میان ایران و آمریکا با مسئولیت ترامپ و دولت جدید آمریکا است و آیا با تغییر دولت آمریکا این مشکلات خاتمه خواهد یافت، گفت: مشکل ایران و آمریکا تنها با تغییر دولت‌ها حل و فصل نمی‌شود، اما در سال‌های اخیر شاهد تحول مثبت و مهمی در روابط ایران و آمریکا بودیم. اینکه بعد از ۳۰ سال وزرای خارجه دو کشور در مورد یک موضوع مهم با هم مذاکره و در مجامع گوناگون با یکدیگر دیدار می‌کردند، تحول مثبت و مهمی بود. همچنین اینکه بنده به عنوان رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور سابق آمریکا تبادل نامه داشتیم یک تحول مثبت به شمار می‌رود.

روحانی توافق ۷ کشور را در موضوع پیچیده و رسیدن به توافق مهم را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: این روند می‌توانست ادامه پیدا کند و اقدام ترامپ در حقیقت ارتجاع و بازگشت به گذشته بود و حرکت‌های مثبت میان دو کشور را متوقف و نوعی کینه‌توزی جدید را آغاز کرد که به نفع آمریکا هم نخواهد بود. به گونه‌ای که اگر این اقدامات ترامپ نبود، امروز شرکت‌های آمریکایی از جمله بوئینگ با ایران رابطه داشت و این به ضرر آمریکا نبود.

رئیس جمهور افزود: روندی که دنبال می‌کردیم در حقیقت سیاست برد – برد بود و اقدامات ترامپ کاملاً در راستای سیاست باخت باخت است که به ضرر آمریکا، ما و حتی کشورهای اروپایی است و به گونه‌ای است که خروج آمریکا از برجام را جز چند کشور معدود هیچ کشوری تأیید نمی‌کند.

روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تمایل دارید تحت هر شرایطی با ترامپ دیدار کنید؟، گفت: دیدار خود به تنهایی موضوعیت ندارد، چرا که دیدار زمانی انجام می‌شود که ما امید داریم اختلافات کمتر شده و به نکات مثبتی دست خواهیم یافت. اما امروز نسبت به رفتار رئیس جمهور آمریکا هیچ امیدی نداریم و هیچ خاصیت و اثری در این کار نمی‌بینیم. اما اگر روزی ببینیم آمریکا صادقانه به دنبال بازسازی روابط است، آن زمان تصمیم خواهیم گرفت و فضای تازه ای خواهیم داشت.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه در زمان مذاکرات برجام عده‌ای در کشور معتقد بودند که مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد، گفت: عده‌ای بسیار به آمریکا بدبین بوده و هستند و نظرشان این است که گفتگو با آمریکا بی‌فایده است و آمریکا پای پیمان خود نمی‌ماند و این به آن معنا نبود که اگر ما مذاکره می‌کنیم به آمریکا اطمینان کامل داریم.

روحانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعهدات خود به توافق پایبند بود و این توافق را اجرایی و عملیاتی کرد و اگر روند معمولی در حکومت پیش می‌رفت و فرد دیگری رئیس جمهور آمریکا بود و دولت آمریکا نسبت به توافق احترام می‌گذاشت، شاهد این شرایط نبودیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: امروز موضوع اعتماد ایران به آمریکا مطرح نیست، بلکه مسأله، اعتماد دنیا به آمریکا و احترام آمریکا به مقررات بین‌المللی است.