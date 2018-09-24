بررسی وضعیت جایگاههای سوخت در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که استانداری کرمان به کرات اعلام کرده که سوخت در انبارهای سوخت استان وجود دارد اما به دلیل انتشار شایعات، مردم تقاضای سوخت را در جایگاهها افزایش داده اند.

در حالی این شایعات به دلیل اعتصاب کامیون داران مطرح شده است که مردم کرمان به این نکته توجه نمی کنند که سوخت مورد نیاز در استان کرمان از شبکه لوله سراسری تامین می شود و هیچ وابستگی به کامیون ها ندارد.

در همین زمینه معاون استاندار کرمان در گفت و گو با مهر از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.

رسانه های بیگانه به صورت گسترده با پخش ویدئوهایی در صدد القای کمبود سوخت در استان کرمان هستند.