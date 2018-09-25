ماشین سازی به جم می رود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قرعه‌ کشی مرحله یک هشتم جام حذفی فوتبال کشور در فصل ۹۸-۹۷ موسوم به «یادواره آزادسازی خرمشهر» تکلیف تیم ماشین سازی تبریز مشخص شد و باید در این مرحله به جم سفر کند.

تنها نماینده فوتبال تبریز در این مرحله باید به مصاف پارس جنوبی جم برود، ماشین سازی در مرحله یک شانزدهم نهایی ستاره کاسپین بابل را ۲ بر ۱ شکست داد، پارس جنوبی نیز در این مرحله، از سد پیکان گذشت.

ماشین سازی تبریز در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، با یک گل پارس جنوبی را بدرقه کرد، اما در جام حذفی بازی سختی در شهر جم برای صعود به جمع هشت تیم نهایی پیش رو خواهد داشت.

گفتنی است، طبق زمان‌بندی اعلام شده، بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ۱۲ و ۱۳ مهر ماه برگزار می‌شود.