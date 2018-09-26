استعفای هیچ وزیری مطرح نیست/ قول و قرار روحانی و وزرا

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع استعفای برخی وزرا، اظهار داشت: بحث استعفایی در کار نیست؛ برخی اعضای دولت از ابتدا گفتند هر وقت رئیس جمهور می‌خواهد، آن ها را کنار بگذارند.

وی افزود: این قول و قرار بین وزرا و رئیس جمهور وجود داشته است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لوایح چهارگانه و تصویب آن در مجلس، گفت: دیروز ایرادات شورای نگهبان در مجلس رفع شد. یک مورد از لوایح چهارگانه باقی مانده و زمانی که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت بنا به درخواست نمایندگان مجلس دوماه به تعویق افتاد. برای کشور و دولت این لوایح بسیار مهم و ضروری هستند. دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره این لوایح در کمیسون های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته و اصول امنیت ملی ما در هر چهار لایحه در نظر گرفته شده است.

امیری با بیان اینکه روابط و مناسبات مالی ایران با دیگر کشورهای دنیا در این لوایح بسیار تعیین کننده خواهد بود، تصریح کرد: در هفته جاری رئیس مجلس جلسه ای را با مقامات دولتی و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس برگزار کرده‌اند و پرسش‌هایی را که نمایندگان داشتند، پاسخ دادند. امیدواریم در شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت هایی که با آن مواجهه هستیم، نمایندگان لایحه باقی مانده را نیز تصویب کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان معرفی گزینه های تصدی وزارتخانه هایی که با سرپرست اداره می شوند، عنوان کرد: قطعا در موعد قانونی وزرای مربوط به این وزارتخانه ها توسط آقای روحانی به مجلس معرفی خواهند شد.

معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر موافقت دولت با ارجاع لوایح چهارگانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اختیارات مجمع در این زمینه مشخص است و البته رهبری می‌توانند نظارت بر سیاست های کلی نظام را به نهادی همچون مجمع واگذار کنند، از این حیث مجمع تشخیص می تواند از بعد نظارت به این لوایح توجه داشته و آنها را مورد بررسی قرار دهد.

وی در پایان با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس یا دیگر صاحبنظران لوایح چهارگانه را به برجام ربط می دهند، خاطرنشان کرد: این لوایح به ارتباط ایران با بانک های بین المللی مربوط است و حتی برخی از این لوایح در دولت های قبل به مجلس ارجاع شده است.