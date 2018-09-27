به گزارش خبرنگار مهر، کریم الله شعبانی ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران و مسئولان روابط عمومی و جمعی از اصحاب رسانه استان افزود: روابط عمومی‌ها چشم و چراغ دستگاه اجرای بوده و پل ارتباطی بین افکار عمومی و سازمان‌های اجرایی هستند.

وی ادامه داد: اگر مدیران به نقش هنرمندانه روابط عمومی‌ها واقف باشند و اجازه کار حرفه‌ای و خلاق به فعالان این بخش بدهند، موفقیت سازمان تضمین می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: اگر دستگاه اجرایی فقط به درون خود بپردازد و از برون غافل شود، به اهداف سازمانی خود نمی‌رسد و شکل ضعیفی از کارکرد دستگاه را ارائه خواهد کرد.

شعبانی گفت: به واسطه فعالیت خوب انجام شده در این بخش، روابط عمومی استانداری زنجان به عنوان روابط عمومی برتر در کشور انتخاب شد.

وی با بیان اینکه مدیران باید به تعریف واقعی از روابط عمومی برسند و دیدگاهشان را نسبت به آن بالا ببرند، افزود: روابط عمومی‌ها با ارتباط با افکار عمومی و رصد اطلاعات مسائل را پیش بینی می‌کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: با بیان اینکه فعالیت روابط عمومی‌ها در نتیجه دیدگاه مدیران همواره با فراز و نشیب‌هایی روبرو است، افزود: امروز دیگر همه پذیرفته‌اند که در عصر ارتباطات و اطلاعات نقش اصلی بر عهده روابط عمومی‌ها است.

شعبانی افزود: روابط عمومی‌ها پل ارتباطی بین سازمان‌ها و مردم هستند و روابط عمومی‌ها به مثابه چراغ یک سازمان هستند که در نتیجه فعالیت آنها تاریکی‌ها روشن می‌شود.

همچنین مدیرکل قبلی روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری زنجان گفت: تلاش کردیم بالاترین تعامل و همراهی را با مطبوعات و رسانه‌های استان زنجان داشته باشیم.

ادریس سالاری با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم تا پیام‌های اقشار و طبقات مختلف مردم را بدون واسطه در اختیار مدیران قرار دهیم، افزود: مردم‌داری، پاسخگویی سریع و ارتباط با نخبگان و منتقدان و اقشار مختلف از جمله مطالبات استاندار بود که مجموعه روابط عمومی تلاش کرد طی ۲ سال گذشته بر آنها تمرکز کند.

در این نشست با تجلیل از خدمات ادریس سالاری مدیرکل قبلی روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری زنجان، حسن مظفری ابتدای به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری زنجان منصوب شد.