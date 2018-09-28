به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بسیاری از خواسته های رانندگان کامیون و خودروهای سنگین باری جاده ای با پیگیری های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به مرور در حال برطرف شدن است، اما این اعتراضات با میدانداری برخی، سمت و سوی دیگری گرفته است.

طی روزهای اخیر رانندگان خدومی که قصد ارائه خدمات به هم میهنان و شهروندان را دارند، در برخی محورهای بین شهری از سوی تعدادی از همکاران خود مورد اعتراض قرار می گیرند که چرا به اعتراضات دیگر هم صنفی های خود نپیوسته اند؟ حتی در موارد متعددی اعتراض برخی رانندگان کامیون به همکاران خود شکل خشونت گرفته و گزارش هایی مبنی بر سنگ پراکنی به کامیونداران حامل بار و حتی در یکی دو مورد، فیلم هایی مبنی بر نشان دادن اعتراض خود به هم صنفی هایشان با سلاح گرم در فضای مجازی منتشر شده است.

افزایش کرایه حمل، مشکلات معیشتی بسیاری از رانندگان را حل کرد

اگرچه بخشی از مطالبات به حق کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین باری بین شهری همچنان بدون پاسخ باقی مانده است، اما تعدادی از رانندگان نیز معتقدند با افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه حمل در سه ماه اخیر، توانسته اند بخش مهمی از مشکلات معیشتی خود را برطرف کنند. همچنین بیمه تکمیلی درمان رانندگان هم با سرعت در حال انجام است و بیش از ۸۰ درصد رانندگان مشخصات خود و سایر اعضای خانواده شان را در سامانه بیمه تکمیلی ثبت کرده اند؛ فرمول نحوه محاسبه کرایه حمل بار بر اساس تن بر کیلومتر هم به زودی در شورای عالی ترابری بررسی، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

در حال حاضر محوریت دور جدید اعتراضات رانندگان در روزهای اخیر و پس از پایان اعتراضات سابق آنها در خرداد ماه، کمبود لاستیک و برخی دیگر از اقلام مصرفی و قطعات یدکی است که به بهانه نوسانات ارزی از سوی تعدادی از دلالان با نرخ های بالا به فروش می رسد. ضمن اینکه با کاهش تعرفه گمرکی واردات لاستیک به ۵ درصد در هیئت دولت و همچنین دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تسریع در ترخیص لاستیک های باقی مانده در انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی، مقادیر مهمی از نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر جاده ای به زودی برطرف خواهد شد.

علیرغم اینکه هنوز برخی مشکلات کامیونداران هنوز حل نشده است، اما در میان صنف زحمتکش رانندگان بار بین شهری، برخی از رانندگان هستند که معتقدند در هر شرایطی باید کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در زمینه موارد خوراکی و سوختی به دست مصرف کننده برسد که جای تقدیر دارد؛ کما اینکه در زمان جنگ تحمیلی نیز کامیونداران در پی صدور فرمان امام خمینی (ره) در ۲۶ آذر ماه سال ۶۲ مبنی بر انتقال گندم مانده در بندر امام خمینی (ره) به دیگر شهرها، حماسه آفرین شدند و بر اساس اسناد و شواهد موجود، صف های کیلومتری از کامیون ها در بندر امام خمینی (ره) برای حمل کالای اساسی مورد نیاز مردم ایران در زمان دفاع مقدس ایجاد شد.

گرانی برخی اقلام کشاورزی به دلیل خودداری کامیونداران از حمل محصولات

اما دسته کوچکی از رانندگان به بازی در زمین دشمن روی آورده اند که قطعا دود آن به چشم همه شهروندان می رود؛ کما اینکه در روزهای اخیر گرانی برخی اقلام کشاورزی به دلیل خودداری تعدادی از رانندگان از حمل بار بوده است.

گفتنی است دادستان کل کشور نیز طی روزهای گذشته از برخورد قوه قضائیه با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی با رانندگانی که مانع تردد سایر کامیونداران می شوند، خبر داده است.

همزمان با این برخوردها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد به زودی ۱۳۰ کانتینر حامل لاستیک خودروهای سنگین وارد کشور می شود.

معاون وزیر راه: تخصیص ارز دولتی به واردات لاستیک

در همین ارتباط، عبدالهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت مصوبه ای در گذشته داشته که لاستیک در گروه یک کالایی قرار می گیرد، افزود: بر این اساس دولت تصمیم دارد ارز دولتی برای واردات لاستیک را در اولویت تأمین این کالا قرار دهد.

وی دیگر اقدام هیئت دولت را کاهش تعرفه واردات لاستیک به ۵ درصد دانست و گفت: آنچه اهمیت دارد، تأمین میزان لاستیک مورد نیاز بخش جاده ای است. در حال حاضر نیاز بازار ماهانه ۱۰۰ هزار حلقه است که با واردات ١٣٠ کانتینر لاستیک طی دو هفته آینده، این نیاز برای چند ماه برطرف خواهد شد و همزمان تولید داخل هم می تواند در کنار واردات، نیاز صنعت حمل و نقل جاده ای را پوشش دهد.

تحویل لاستیک تولید داخل به رانندگان از درب کارخانه

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه تولید و توزیع لاستیک داخلی را ساماندهی کند که در این راستا، لاستیک از درب کارخانه به دست رانندگان و کامیونداران می رسد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به صدور دستورات معاون اول رئیس جمهور در زمینه تأمین لاستیک مورد نیاز حمل و نقل جاده ای اشاره و تصریح کرد: بر این اساس قرار است لاستیک های باقی مانده در انبار گمرکات کشور سریعتر ترخیص شوند. همچنین قرار شد لاستیک هایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی داریم و در گذشته به اسم کالای قاچاق کشف و ضبط شده، به بازار مصرف داخلی منتقل شود.

حسن نیا یادآور شد: با پیگیری هایی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای داشته است، قول هایی مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واردات لاستیک داده شده است.