به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۲۲ روز معاملاتی تعداد ۲۲۵میلیارد و ۲۳۰میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۶۳۵هزار و ۳۳۲میلیارد ریال در ۱۲میلیون و ۷۳۹هزار و ۱۵۸دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۱۴۴میلیارد و ۴۰۲میلیون سهم به ارزش ۳۳۸هزار و ۲۶۱میلیارد ریال در ۶میلیون و ۵۶۴هزار و ۷نوبت در بازار اول؛ ۷۷میلیارد و ۹۳میلیون سهم به ارزش ۲۲۵هزار و ۱۲۱میلیارد ریال در ۶میلیون و ۴۲هزار و ۴۷۹نوبت در بازار دوم؛ ۵۰میلیون سهم به ارزش ۴۸هزار و ۴۹۸میلیارد ریال در ۲۱هزار و ۱۰۵نوبت در بازار بدهی؛ یک میلیارد و ۴۰۰میلیون سهم به ارزش ۳۱میلیارد ریال در ۲ هزار و ۴۷۶نوبت در بازار مشتقه و ۲ میلیارد و ۲۸۵میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۳هزار و ۴۲۱میلیارد ریال در ۱۰۹هزار و ۹۱نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۱۹ هزار و ۱۷۵ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۶۴هزار و ۹۶۲واحد افزایش معادل ۵۴.۵درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۸۰هزار و ۶۳۵واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۶۵هزار و ۱۴۷واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۵۲هزار و ۳۳۵واحد افزایش مواجه شده‌اند.