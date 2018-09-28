دستگیری۳متهم پرونده مسمومان الکلی بندرعباس/سرباند در زندان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح دستگیری متهمان مسمومان الکی بندرعباس بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ استان هرمزگان مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و مراجعه به مراکز درمانی براثر استفاده از مشروبات الکلی دستساز بلافاصله این موضوع در دستور کار ویژه پلیس هرمزگان قرار گرفت.
وی عنوان کرد: پلیس امنیت اخلاقی و اطلاعات هرمزگان مامور رسیدگی به این پرنده شد و سه نفر متهم شامل دو مرد و یک زن دستگیر شدند.
ملکی خاطرنشان کرد: این افراد هم تولیدکننده و هم توزیعکننده بودند. متاسفانه روز گذشته به دلیل توزیع این مشروبات شاهد مراجعه تعداد ۱۱۸ نفر به مراکز درمانی شهر بندرعباس بوده ایم.
سردار ملکی اضافه کرد: سرباند این گروه در زندان به سر میبرد و روزهای گذشته براثر همین جرم و با قرار سنگین دستگیرشده و روانه زندان شده است.
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این فرد این گروه را هدایت میکرده و ان شاالله با برخورد قاطع و محکم قضایی این پرونده رسیدگی جدی میشود.
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