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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد:

دستگیری۳متهم پرونده مسمومان الکلی بندرعباس/سرباند در زندان بود

دستگیری۳متهم پرونده مسمومان الکلی بندرعباس/سرباند در زندان بود

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از دستگیری ۳ متهم پرونده مسمومان الکلی در شهر بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح دستگیری متهمان مسمومان الکی بندرعباس بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان هرمزگان مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و مراجعه به مراکز درمانی براثر استفاده از مشروبات الکلی دست‌ساز بلافاصله این موضوع در دستور کار ویژه پلیس هرمزگان قرار گرفت.

وی عنوان کرد: پلیس امنیت اخلاقی و اطلاعات هرمزگان مامور رسیدگی به این پرنده شد و سه نفر متهم شامل دو مرد و یک زن دستگیر شدند.

ملکی خاطرنشان کرد: این افراد هم تولیدکننده و هم توزیع‌کننده بودند. متاسفانه روز گذشته به دلیل توزیع این مشروبات شاهد مراجعه تعداد ۱۱۸ نفر به مراکز درمانی شهر بندرعباس بوده ایم.

سردار ملکی اضافه کرد: سرباند این گروه در زندان به سر می‌برد و روزهای گذشته براثر همین جرم و با قرار سنگین دستگیرشده و روانه زندان شده است.

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این فرد این گروه را هدایت می‌کرده و ان شاالله با برخورد قاطع و محکم قضایی این پرونده رسیدگی جدی می‌شود.

کد مطلب 4414808

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