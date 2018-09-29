به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه ۱۱ اخلال گران در حمل‌ونقل کالا استان سمنان دستگیر شدند، ابراز داشت: این افراد که در تلاش برای ایجاد مانع بارگیری و حمل‌ونقل کالای اساسی مردم توسط کامیون داران بودند که مورد شناسایی قرار گرفتند.

وی بابیان اینکه این افراد پس از بازداشت و سیر مراحل قانونی تحقیقات در حال حاضر با اخذ تعهد و تأمین کیفری لازم آزاد شدند، افزود: با هرگونه عوامل مخل روند اقتصادی به‌طور جد برخورد می‌شود و از مردم نیز تقاضا داریم این موارد را به نیروی انتظامی گزارش دهند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان بابیان اینکه هر نوع اخلال در حمل‌ونقل و توزیع کالا از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت اقتصادی است، ابراز داشت: از اصناف و گروه‌های مختلف نیز تقاضا داریم به‌منظور جلوگیری از سو استفاده دشمنان مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.

آسیابی در ادامه تصریح کرد: ایجاد ناامنی و بی‌ثبات جلوه دادن اقتصاد ازجمله شگردهای دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن نظام در آستانه چهل‌سالگی انقلاب به شمار می‌رود که انتظار می‌رود مردم در این‌گونه موارد با هوشیاری بیشتری عمل کنند.

وی بابیان اینکه برخورد قاطع در انتظار اخلالگران اقتصادی خواهد بود، افزود: در اموری نظیر مایحتاج ضروری مردم قطعاً هیچ نهاد اجرایی کوتاه نخواهد آمد زیرا رسیدگی قاطعانه از سوی دستگاه قضا یکی از موارد مورد مطالبه مردم محسوب می‌شود.