تعداد مسمومان مشروبات الکلی به۱۸۹نفررسید/۵ مسموم در ۴شهرستان دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در حال حاضر به ۱۸۹ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه حال برخی از این افراد وخیم است، تصریح کرد: متأسفانه ۱۶ نفر از این تعداد جان خود را از دست داده‌اند و ۸ نفر بدحال هستند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: تاکنون ۹۶ نفر از این افراد دیالیز شده‌اند و تعدادی دیگر نیز در نوبت دیالیز هستند.

نوروزیان با بیان اینکه گروه سنی افراد مسموم شده ۱۷ تا ۵۰ سال است، اضافه کرد: در بین مراجعه کنندگان ۷ نفر خانم هستند که دو نفر دیالیز شده اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه از این تعداد ۵ نفر در شهرستان های استان هرمزگان دچار مسمومیت الکلی شده اند، عنوان کرد: شهرستان میناب دو نفر که یک نفر مرخص شده است، جاسک، قشم و سیریک هرکدام یک نفر که در شهرستان سیریک فرد بیمار مرخص شده است و فرد مسموم شده در قشم ۱۵ سال سن دارد.