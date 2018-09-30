سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمربند ایمنی از کار آمدترین ابزار ایمنی در وسیله نقلیه است که از شدت صدمات و جراحت را در هنگام حوادث رانندگی کاهش می دهد.

وی افزود: در هنگام سوانح وحوادث رانندگی بیشترین صدمات از ناحیه سر و گردن و پیشانی، سینه و شکم به سرنشینان جلوی خودرو که از کمربند ایمنی استفاده نکرده اند وارد می شود و عواقب آن با توجه به میزان اهمیت ضربه در مصدومان باعث معلولیت هایی خواهد شد.

سرهنگ ناصری تصریح کرد: برخورد شدید سرنشین و راننده با قسمت های جلوی خودرو احتمال بروز آسیب و حتی ضربه مغزی را که مهمترین علل مرگ و میر در تصادفات است افزایش می دهد.

وی افزود: برابر ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بستن کمربند ایمنی برای راننده و کلیه سرنشینان داخل خودرو اجباری می باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در پایان از رانندگان خواست: برای کاهش شدت صدمات به خود و سرنشینان ، توصیه می شود قبل از حرکت کمربند ایمنی خود را ببندید تا سلامت خود و سرنشینان خودرو به خطر نیفتد.