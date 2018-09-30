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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

ملتی که اراده وایمان داشته باشد از گردنه های سخت عبور خواهد کرد

ملتی که اراده وایمان داشته باشد از گردنه های سخت عبور خواهد کرد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ملتی که اراده و ایمان داشته باشد از گردنه های سخت عبور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان، افزود: ملت ما در دوران هشت ساله دفاع مقدس در برابر تمام دنیا ایستاده و در برهه های مختلف، با عبور از گردنه های سخت در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده است.

احمدی با بیان اینکه امروزه دشمن یک برنامه ریزی و استراتژی جدید را دنبال می کند، اظهار کرد: تغییر از درون و فشار از بیرون رویکردهای دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی است که فشار از بیرون در چهار دهه گذشته در بخش های مختلف اجرایی می شود.

وی افزود: همچنین امروزه دشمنان تغییر از درون را در دستور کار قرار داده اند.

استاندار گفت: باید افتخار کنیم که دشمن بعد از چهار دهه فشار بیرونی به این نتیجه رسیده که کشور ما آنها را با تمام قدرت و فشار بیرونی به زانو درآورده و ما بیدی نیستیم که به باد نظام سلطه بلرزیم.

احمدی با تاکید بر حرکت جهادی و همگانی برای رفع مشکلات مختلف در کشور، اظهار کرد: ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و باید همت کرده و مدیران ما نیز باید میدانی و جهادی باشند.

وی بازار و تامین نیاز مردم را خاکریز اول این حرکت جهادی دانست و ابراز داشت: دشمن به دنبال مایوس کردن مردم است و باید با تلاش جهادی و رفع مشکلات برای بهبود شرایط گام های محکمی برداریم.

احمدی با اشاره به جایگاه ۱۹ اقتصادی کشور در دنیا و ظرفیت های مختلف توسعه ای، اظهار کرد: دولت بسته های مناسبی برای کنترل قیمت ارز دارد و اقدامات مناسبی برای کنترل بازار نیز هدفگذاری شده است.

احمدی گفت: تلاش دولت تنها در عرصه داخلی نیست و در عرصه بین الملل نیز حضور قدرتمندی داریم و ‌توانایی، اقتدار و امپراطوری ما در پشت تریبون سازمان ملل دیده شد.

استاندار خاطرنشان کرد: ما پیروز میدانیم و یقین داشته باشید ملتی که به خدا اتکا داشته باشد، در عرصه بین المللی شکست نخواهد خورد.

کد مطلب 4416567

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