پوستر تئاتر شهدای مدافع حرم در آران و بیدگل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معدندار ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از پوستر تئاتر شهدای مدافع حرم «کنارم باش» گفت: این تئاتر با موضوع شهدای مدافع حرم با حضور ۱۱ بازیگر به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین عنایتی از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه در سالن اجتماعات شهدی عربیان به روی صحنه می رود.

وی با اشاره به وجود برخی از مسائل و تحریف ها درباره شهدای مدافع حرم برگزاری این تئاتر را زمینه ای برای فرهنگ سازی برای قشر جوان جامعه و نمایش واقعیات مدافعان حرم بیان کرد.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل با تاکید بر نقش مهم جوانان و سربازان مدافع حرم در دفاع از آرمان نظام اسلامیو مردم مظلوم سوریه و عراق اظهار داشت: در این تئاتر گوشه ای زندگی شهید مدافع حرم مصطفی زاهدی بیدگلی توسط برادرش به نمایش درآمده است.

وی گفت: شهدای مدافع حرم اجر مهاجرت و مجاهدت را با هم می برند که این دو واژه در ادبیات اسلامی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و درجات کسانی که مجاهدت می کنند نسبت به مومنان خانه‌نشین متفاوت است.

معدندار اضافه کرد: امنیت و آسایش حاکم در ایران به سبب رشادت ها و ایثار رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم است که اگر تدابیر رهبر معظم انقلاب و جانفشانی شهدای مدافع حرم نبود امروز باید با داعش در داخل کشور می جنگیدیم.