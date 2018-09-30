کمبود اجناس ضروری مردم در بروجرد گزارش نشد/ جلوگیری از قاچاق دام

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بلوریان ظهر یکشنبه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت گرانی و افزایش قیمت برخی از اقلام در سطح بازار موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است که انتظار می رود دستگاه های مرتبط با همکاری جراید محلی مردم را آگاه کنند که به شایعات توجه نکنند و بدانند که تعدادی از بازاریان با سوء استفاده از این شرایط به شایعات و نگرانی مردم دامن می زنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به نظارت های دستگاه های مربوطه مانند تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد، نیروی انتظامی و اتاق اصناف بروجرد و ارائه گزارش های متعدد و مستمر مشاهده می شود در شهرستان با کمبود کالا و اجناس ضروری مردم مواجه نیستیم.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه بروجرد ادامه داد: برای تردد کامیون های بار و وارد کردن کالاهای ضروری و اساسی مردم با راهداری بروجرد هماهنگ کرده ایم که در صورت نیاز تعدادی از کامیونداران معتمد را به تهران فرستاده تا کالاهای مورد نیاز شهرستان را خریداری و به بازار بروجرد وارد کنند.

بلوریان تاکید کرد: به جهت اطمینان مردم و جلوگیری از بروز مشکل میتوانیم در صورت انجام مکاتبات با راهداری بروجرد و کامیونداران معتمد هماهنگی های لازم را به عمل بیاوریم.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه بروجرد همچنین در رابطه با نامه های ارسالی به فرمانداری مبنی بر قاچاق دام، افزود: حساسیت هایی وجود دارد مبنی بر بروز قاچاق دام سبک و سنگین در بروجرد که بیشتر از سمت مرزهای جنوبی و غربی کشور انجام می شود.

بلوریان یادآور شد: این موضوع از طریق نیروی انتظامی پی گیری می شود و از خروج دام در محورهای مواصلاتی جلوگیری خواهد شد.