ایجاد مسیر تردد دانشجویان روشندل در کوی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمد اسماعیلی مدیر کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران گفت: در راستای سهولت تردد دانشجویان روشندل برای عبور در مسیرهای پر تردد و دسترسی آسان‌تر به مراکز خدماتی خوابگاه، ایجاد مسیر ویژه تردد دانشجویان روشندل با عنوان طرح روشنا در دستور کار مدیریت خوابگاه‌های دانشگاه قرار گرفت.

وی افزود: مرحله اول طرح روشنا شامل ایجاد مسیر از خوابگاه شماره ۳ روشندلان کوی دانشگاه به محل توزیع غذا و نانوایی در تابستان سال جاری اجرا و از سال تحصیلی جدید مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرکل امور خوابگاه های دانشگاه تهران اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار، مراحل بعدی اجرای طرح شامل استانداردسازی تمامی مسیرهای اصلی و کاربردی منتهی به ساختمان روشندلان ساکن کوی دانشگاه و همچنین روشندلان ساکن مجتمع خوابگاهی فاطمیه دختران در آینده اجرا خواهد شد.