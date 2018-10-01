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۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

ایجاد مسیر تردد دانشجویان روشندل در کوی دانشگاه تهران

ایجاد مسیر تردد دانشجویان روشندل در کوی دانشگاه تهران

مرحله اول طرح روشنا (ایجاد مسیر ویژه تردد دانشجویان روشندل) از سری طرح‌های‌ عمرانی اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمد اسماعیلی مدیر کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران گفت: در راستای سهولت تردد دانشجویان روشندل برای عبور در مسیرهای پر تردد و دسترسی آسان‌تر به مراکز خدماتی خوابگاه، ایجاد مسیر ویژه تردد دانشجویان روشندل با عنوان طرح روشنا در دستور کار مدیریت خوابگاه‌های دانشگاه قرار گرفت.

وی افزود: مرحله اول طرح روشنا شامل ایجاد مسیر از خوابگاه شماره ۳ روشندلان کوی دانشگاه به محل توزیع غذا و نانوایی در تابستان سال جاری اجرا و از سال تحصیلی جدید مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرکل امور خوابگاه های دانشگاه تهران اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار، مراحل بعدی اجرای طرح شامل استانداردسازی تمامی مسیرهای اصلی و کاربردی منتهی به ساختمان روشندلان ساکن کوی دانشگاه و همچنین روشندلان ساکن مجتمع خوابگاهی فاطمیه دختران در آینده اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4417688

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