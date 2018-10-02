هماهنگی با اینترپل برای دستگیری متهم پرونده سکه ثامن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان شهر تهران در محل پلیس آگاهی پایتخت گفت: در این مرحله از طرح ۱۴۵ نفر از سارقان حرفه ای و بنام پایتخت که بیشتر آنها دارای سابقه بودند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی پایتخت با بیان اینکه افراد دستگیر شده به صورت باندی عمل می‌کردند، افزود : این افراد در قالب ۳۴ باند اقدام به سرقت اموال مردم می‌کردند.

وی ادامه داد: در این مرحله ۱۲ باند سرقت به عنف که اقدام به زورگیری و کیف‌قاپی می‌کردند، دستگیر شدند. همچنین ۳۴ نفر در قالب ۹ باند، اقدام به سرقت از اماکن و منازل داشتند که این افراد دستگیر و چهار قبضه سلاح به همراه مقادیر زیادی سکه و ارز مردم به دست آمد.

سردار رحیمی همچنین به دستگیری سه نفر در قالب یک باند مسلحانه اشاره کرد و گفت: همچنین ۳۹ نفر در قالب سرقت خودرو و لوازم خودرو سرقت شدند که تنها در یک مورد از آنها، ۷۹ مورد خودرو کشف شد.

وی افزود: ۸ نفر در قالب ۲ باند دستگیر شدند که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند. همچنین چندین باند قاچاق کالا در این مرحله از اجرای طرح برخورد با سارقان، دستگیر شدند و دهها انبار کشف شد که ارزش اموال ضبط و کشف شده ۲۳ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

کشف داروهای تقلبی سرماخوردگی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام باند تولید داروهای تقلبی خبر داد و تأکید کرد: این افراد داروهای سرماخوردگی و ... را به صورت قلابی با رعایت تمامی ضوابط ظاهری، تولید می‌کردند که بخشی از تولیدات خود را در بازار عرضه کرده بودند و بخشی از آن کشف شد که این افراد، دستگیر و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

دستگیری متهم طلافروشی شادی در شیراز

سردار رحیمی به موضوع پرونده طلافروشی شادی در شرق تهران اشاره کرد و گفت: یک مورد کلاهبرداری در طلافروشی در شرق تهران گزارش شده بود که بر اساس آن، این فرد به همراه همسر و فرزندان خود، اقدام به فروش طلا و ارائه سود به خریداران می‌کردند که این روند حدود ۱۹ سال ادامه داشت.

وی تصریح کرد: این طلافروش اخیراً دچار مشکل شد و چند روز پس از متواری شدن در شیراز، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: همه اموال این فرد توقیف شده و با هماهنگی دستگاه قضا، به مالباختگان ارائه خواهد شد. تاکنون ۸۰۰ نفر مالباخته به پلیس آگاهی مراجعه کردند.

اطلاع پلیس از آخرین نقطه حضور متهم سکه ثامن

سردار رحیمی در خصوص پرونده سکه ثامن گفت: سکه ثامن ابتدا در یکی از استان‌های غربی در حدود یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد و از اوایل سال ۹۷ با خرید دو باب مغازه، کار خود را در تهران شروع کرد. پس از ثبت شکایات مالباختگان، این پرونده در پلیس فتا در حال بررسی است. متهم پرونده سکه ثامن حدود ۳۰۰ میلیارد کلاهبرداری انجام داده که ۱۰۰ میلیارد از اموال وی توقیف شده است.

وی تأکید کرد: با هماهنگی اینترپل، ردزنی این فرد انجام شده و از آخرین نقطه حضور او اطلاع داریم؛ تلاش می‌کنیم این فرد به زودی دستگیر شود. در این پرونده ۳۰۰۰ نفر از طریق اینترنت و فقط بر اساس اطلاعات سایت، اقدام به واریز پول و خرید سکه کردند که لازم‌ است شهروندان در این زمینه هوشیاری بیشتری داشته باشند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد بروز تصادفات ساختگی و زورگیری و اخاذی از شهروندان با این روش گفت: برخی افراد اقدام به تصادفات ساختگی با خودروها می‌کنند و پس از توقف خودرو، اقدام به زورگیری و اخاذی می‌کنند که به شهروندان توصیه می‌کنیم در این مواقع به سرعت موارد را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

سردار رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: ۱۵ سایت که شبانه و بدون هیچ ضابطه‌ای، قیمت‌های دروغین ارز را تعیین می‌کردند، شناسایی شده‌اند و با هماهنگی دستگاه قضا، برخورد با آنها انجام خواهد شد و این برخورد با هماهنگی قضایی با تمام دلالان و معامله‌گران صوری انجام خواهد شد و در این زمینه با بانک مرکزی هماهنگی داریم.