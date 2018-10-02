تسهیلات ویژه به زائرین بوشهری اربعین ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان هاشم زاده صبح سه‌شنبه در نشست اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: در بودجه سال جاری شهرداری برای مراسم اربعین بودجه‌ای اختصاص داده‌ایم که با توجه به شرایط تورمی امسال برای حضور هر چه باشکوه‌تر شهروندان بوشهری در این سفر پر برکت بخشی از این بودجه برای ویزا یا حمل ونقل آنها دیده شود و امسال شاهد حضور هر چه باشکوه تر شهروندان بوشهری در راهپیمایی عظیم اربعین باشیم.

وی در ادامه با تبریک روز آتش‌نشان به همه کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر بیان کرد: ما در بودجه سال جاری شهرداری مبلغ سه میلیارد تومان برای خرید ماشین پله اختصاص دادیم که انتظار داریم هر چه سریعتر این امر محقق شود.

این عضو شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین انتظار داریم که با توجه به سختی کار آتش‌نشانان که با جان آنها سر و کار دارد حمایت بیشتری از این قشر زحمتکش صورت گیرد.

هاشم زاده افزود: شاید ما با دولت تفاوت دیدگاه و اختلاف داشته باشیم اما با توجه به شرایط خاص و خطیر کشور در شرایطی که در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم وظیفه همه ما است که از دولت جمهوری اسلامی حمایت کنیم و در این برهه تاریخی وظیفه همه مردم و گروه های سیاسی چپ و راست است که از دولت حمایت کنند و در این پیچ تاریخی نظام با موفقیت عبور کند.

وی بیان کرد: از استاندار بوشهر درخواست دارم در شورای اداری استان مدیران استان را توجیه کند که در فضای مجازی به خاطر دولت، ترویج فضای یاس و ناامیدی نکنند. آنها مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و در گروه‌های مجازی اگر مدافع نظام نمی‌خواهید باشید حداقل مدافع دولتی باشید که به خاطر آن پست مدیریتی گرفتید.

هاشم زاده با اشاره با اعتراض کامیون دارن که باعث برخی اختلال در حمل و نقل کالاها در کشور شده است گفت: کامیون داران از قشر بسیار زحمتکشی هستند که وظیفه حمل و نقل کالا در کشور بر عهده دارند. آنها مطالباتی دارند که بر حق است و حساب آنها از عده ای که قصد اختلال در سیستم حمل و نقل کشور دارند جدا است.

وی اظهار داشت: انتظار داریم که دولت در زمینه تهیه لاستیک، لوازم یدکی و بیمه آنها و سایر حمایت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد و کامیون داران ضمن درخواست مطالبات خود در این شرایط حساس کشور به خدمات رسانی خود ادامه دهند.