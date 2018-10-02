فرمانده انتظامی خراسان رضوی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی که از مرداد سال گذشته به عنوان فرمانده انتظامی خراسان رضوی منصوب شده بود روز سه شنبه تغییر کرد.

سرهنگ پاسدار ابراهیم قربانزاده به عنوان سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی منصوب شده است.