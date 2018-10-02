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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۰

پس از ۱۳ ماه فعالیت؛

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تغییر کرد

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تغییر کرد

مشهد- سردار قادر کریمی پس از ۱۳ ماه فعالیت در خراسان رضوی تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی که از مرداد سال گذشته به عنوان فرمانده انتظامی خراسان رضوی منصوب شده بود روز سه شنبه تغییر کرد. 

سرهنگ پاسدار ابراهیم قربانزاده به عنوان سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی منصوب شده است.

کد مطلب 4418678

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سرباز ها رو که خیلی اذیت کرد
    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
      7 0
      پاسخ
      چرا عوض شد؟ شایعاتی در فضای مجازی است

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