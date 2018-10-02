ضرورت همکاری ادارات مختلف بروجرد در ارائه خدمات به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی بعدازظهر سه شنبه در ستاد هماهنگی عتبات عالیات شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد، با بیان اینکه مراسم اربعین حسینی همه ساله متفاوت از سال های گذشته در غرب کشور برگزار می شود، اظهار داشت: این مراسم در سال های اخیر یک چهره جهانی به خود گرفته است.

وی، افزود: در این مراسم هزاران ایرانی به کشور عراق سرازیر می شود که در سالهای اخیر این حرکت به میلیون ها زائر افزایش پیدا کرده است.

فرماندار بروجرد، تصریح کرد: امسال نیز پیش بینی می شود این حرکت خودجوش مردمی با حضور بیشتری انجام شود چرا که مردم علاقه و ارادت خود را به ائمه اطهار نشان می دهند.

آریایی با بیان اینکه امسال نیز انتظار می رود مراسم پیاده روی اربعین حسینی همچون سنوات گذشته پرشور تر برگزار شود، گفت: در این راستا می طلبد حساسیت های مسئولان نیز در برگزاری این مراسم بیشتر باشد.

وی، تاکید کرد: در سال های گذشته به طور قطع تمهیداتی اتخاذ شده است که امروز مسئولان با چگونگی اجرای مراسم اربعین حسینی آگاهی دارند.

فرماندار بروجرد با اشاره به اربعین حسینی به عنوان حرکتی مردمی، افزود: در این مراسم حجم گسترده ای از مردم شرکت می کنند و سیستم دولتی باید این بخش را ساماندهی کند.

آریایی، گفت: مسئولان می بایست زمینه استراحت، امنیت و رفاه زائرین را مهیا کنند و بر اساس تشکیل کمیته های خاص و مشخص شده در سال های گذشته تقسیم کار کنند.

وی، یادآور شد: برگزاری این مراسم در سال های گذشته نکات قوت و ضعفی را به دنبال داشته است که انتظار می ود امسال نکات قوت تقویت و نکات منفی حذف یا به حداقل کاهش پیدا کند.

فرماندار بروجرد، افزود: امسال باید بهتر از سال های گذشته مشکلات زائرین را برطرف کنیم و با توجه به بارش در آبان ماه در برپایی موکب ها اقدامات لازم را انجام دهیم.