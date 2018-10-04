۱۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

در نشست تجاری ایران و کنیا مطرح شد؛

استقبال چشمگیر شرکت های کنیایی از محصولات فناورانه ایرانی

حجم قابل توجهی از توانمندی‌های ایرانی در حوزه فناوری در نشست تجاری ایران و کنیا مورد استقبال شرکتهای کنیایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هان پیتر مونگا وزیر صنعت و تجارت کنیا در دیدار با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری کشورمان در نایروبی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری های جدید در صنعت گفت: زمینه های مناسب برای فعالیت شرکت های دو کشور در زمینه‌ها فناوری و صنایع فراهم خواهد شد.

وزیر صنعت و تجارت کنیا، با بیان این‌که کنیا به محصولات پیشرفته ایرانی نیاز دارد و باید از زمینه برای استفاده از توانمندی‌های فناورانه ایران درصنعت وتجارت فراهم شود گفت: کنیا فرآیند ورود ، تامین اعتبار و استفاده از محصولات ایرانی را فراهم خواهد کرد.

همچنین نشست تجاری ایران و کنیا که با حضور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری کشورمان ، وزیر صنعت و تجارت کنیا، سفیر ایران در کنیا و شرکت های دانش‌بنیان و فناور ایران و نمایندگان صنایع کنیا برگزار شد و حجم قابل توجهی از توانمندی‌های ایرانی ارائه و مورد استقبال شرکت‌ها و صنایع کنیایی قرار گرفت

در حاشیه این نشست محصولات و خدمات ایرانی در حوزه‌های دارویی ، خدمات فنی مهندسی ، فرآورده های نفتی ، فناوری اطلاعات و کشاورزی با استقبال چشمگیر صنایع کنیایی مواجه شد و در نشست‌های مذاکره با صنایع، زمینه همکاری و تبادلات تجاری میان دو کشور فراهم شد.

