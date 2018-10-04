داور همشهری مدیرعامل باشگاه نفت بود/ درگیری لیدرها و سرپرست

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یزدی امشب پس از شکست تیمش در برابر صنعت نفت آبادان در جام حذفی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ابتدا به تیم صنعت نفت بابت این پیروزی تبریک می گویم ولی من اکنون نباید در مورد مسائل فنی صحبت کنم. امروز باید در مورد مسائل بیرون از زمین که در این بازی هم تکرار شد و باعث باخت ما شد صحبت کنم و امیدوارم مسئولان در این خصوص پاسخگو باشند.

وی با بیان این که یک عده به دنبال به چالش کشیدن تیم ما هستند، عنوان کرد: از همان ابتدا که هدایت تیم استقلال خوزستان را بر عهده گرفتم یک عده سعی داشتند تیم را به چالش بکشند. آنها امروز مرا از روی سکوها «دلال» خطاب کردند، باید به آنها بگویم اگر توانستند ثابت کنند داریوش یزدی در این فوتبال دلالی کرده است من از این فوتبال می‌روم اما اگر نتوانند من تا آخر پیگیر قضایا خواهم شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان اظهار کرد: مطمئن هستم که این آدم‌ها توسط یکسری مربی بیکار هدایت می‌شوند. این مربیانی که بیکار هستند برای این که به فوتبال برگردند هزینه می‌کنند و چنین افرادی را به ورزشگاه می‌فرستند.این افراد از شب قبل از بازی به اردوی تیم ما آمده و علیه سرپرست و کادر فنی موضع‌گیری می‌کنند. ما از طریق افراد امنیتی خودمان این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کنیم، اما اگر پلیس امنیت هم بیاید حساب این افراد را چک کند که ببیند در این دو ماه چقدر پول به حساب‌شان آمده تفاوت آنها با من مربی که دلال خطاب می‌شوم مشخص می‌شود و در واقع معلوم می‌شود چه کسی پول گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شب قبل بین این برخی لیدرها و سرپرست تیم بحث و جدل رخ داد و بخش مهمی از تمرین ما از دست رفت ، تصریح کرد: این افراد تمرکز تیم ما را به هم ریخته اند. ما تیم جوانی داریم و این اتفاقات به شدت آنها را متاثر می کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان با انتقاد از داور این بازی نیز گفت: نمی دانم برای این بازی مهم داوری انتخاب می شود که حتی یک بازی در لیگ برتر قضاوت نکرده است. داور امروز همشهری مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان است و چرا مسئولان فدراسیون این داور اندیمشکی را برای قضاوت انتخاب کرده اند یعتی آنها این موضوع را نمی‌دانند و من مربی می دانم؟

وی ادامه داد: جاسم کرار بازیکن تیم صنعت نفت را هم من می شناسم هم شما اهل رسانه که چقدر در فریب دادن داوران تبحر دارد. او امروز هم داور را فریب داد. البته امیدوارم این اشتباهات سهوی باشد در غیر این صورت باید فاتحه این فوتبال را خواند.

یزدی در واکنش به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا او منظورش از مربیان بیکاری که به لیدرها خط می‌دهند عبدالله ویسی و اکبر پورموسوی است؟ گفت: من نام مربی را نبردم اما مثل این که شما بیشتر از من اطلاع دارید و اگر واقعا اطلاعی دارید ما را هم مطلع کنید تا ابهامی وجود نداشته باشد. البته ما خودمان قضیه را پیگیری می‌کنیم. شمار مربیان بیکار زیاد است و مربیانی که نام بردید از جمله همین مربیان هستند.