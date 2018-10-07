۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۲

«حد» به آلمان می‌رود/ روایت مسایل و مشکلات معلولان

فیلم کوتاه «حد» ساخته جواد دارایی به بخشِ «ایران» جشنواره ای در آلمان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «حد» ساخته جواد دارایی به بخشِ «ایران» سی و یکمین دوره جشنواره فیلم «اکسگراند» آلمان راه یافت.

این جشنواره از ۱۶ تا ۲۵ نوامبر برابر با ۲۵ آبان تا ۴ آذرماه در شهر ویسبادن آلمان برگزار می شود.

فیلم کوتاه «حد» چهارشنبه ۲۱ نوامبر ساعت ۱۷:۳۰ در سالن مورنا به نمایش درمی آید.

این فیلم به کارگردانی جواد دارایی درباره مسایل و مشکلات معلولان در اسلام‌آباد کرج فیلمبرداری شده است.

«حد» به تهیه کنندگی آرزو دهکردی، فیلم کوتاه هفت دقیقه‌ای است که با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ساخته شده است و بیشتر عوامل تولید آن از کارکنان صدا و سیمای مرکز البرز هستند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان، مدیر فیلمبرداری، تدوین و کالریست: جواد دارایی، تهیه کننده و مدیر تولید: آرزو بلالی دهکردی، صدابردار: هادی ساعد محکم، صداگذار: رضا بیگی، موسیقی متن: سهیل صفریان، گریم: مهدیس سیدالهاشمی، عکاس: وحید مزاجردی، مدیر نورپردازی: بهروز قربانی، دستیاران فیلمبردار: امیر علیپور، صادق علیزاده، دستیار کارگردان، طراح استوری بورد و پوستر: ملیکا بلالی، سرمایه گذار: موسسه خیریه بیماران تهی دست قائم، بازیگران: داوود معینی کیا، کریم قلی زاده، هخا بازرگان، فرهاد قطبی، بردیا هوشنگی، مهدیس سیدالهاشمی، نوا مسلمی.

زهرا منصوری

