به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «حد» ساخته جواد دارایی به بخشِ «ایران» سی و یکمین دوره جشنواره فیلم «اکسگراند» آلمان راه یافت.

این جشنواره از ۱۶ تا ۲۵ نوامبر برابر با ۲۵ آبان تا ۴ آذرماه در شهر ویسبادن آلمان برگزار می شود.

فیلم کوتاه «حد» چهارشنبه ۲۱ نوامبر ساعت ۱۷:۳۰ در سالن مورنا به نمایش درمی آید.

این فیلم به کارگردانی جواد دارایی درباره مسایل و مشکلات معلولان در اسلام‌آباد کرج فیلمبرداری شده است.

«حد» به تهیه کنندگی آرزو دهکردی، فیلم کوتاه هفت دقیقه‌ای است که با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ساخته شده است و بیشتر عوامل تولید آن از کارکنان صدا و سیمای مرکز البرز هستند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان، مدیر فیلمبرداری، تدوین و کالریست: جواد دارایی، تهیه کننده و مدیر تولید: آرزو بلالی دهکردی، صدابردار: هادی ساعد محکم، صداگذار: رضا بیگی، موسیقی متن: سهیل صفریان، گریم: مهدیس سیدالهاشمی، عکاس: وحید مزاجردی، مدیر نورپردازی: بهروز قربانی، دستیاران فیلمبردار: امیر علیپور، صادق علیزاده، دستیار کارگردان، طراح استوری بورد و پوستر: ملیکا بلالی، سرمایه گذار: موسسه خیریه بیماران تهی دست قائم، بازیگران: داوود معینی کیا، کریم قلی زاده، هخا بازرگان، فرهاد قطبی، بردیا هوشنگی، مهدیس سیدالهاشمی، نوا مسلمی.