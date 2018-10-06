برخورد قانونی با دستفروشان متخلف در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان که با محوریت نصب تابلوها و ثبت پلاک منازل و همچنین بررسی طرح ساماندهی دستفروشان پیاده راه های بوعلی، امام(ره) و اکباتان برگزار شد؛ گفت: در شهرداری همدان کار انجام می شود؛ اما متأسفانه در نگهداری ضعیف عمل می‌کنند.

کامران گردان با تأکید بر اینکه ماهیت عملیاتی شدن پیاده‌راه‌های شهر به منظور نظم‌دهی به منطقه و ساماندهی دستفروشان بوده است، ادامه داد: به گفته کسبه خیابان‌های بوعلی و اکباتان، عملکرد دستفروشانی که رفتارهای ناهنجار دارند و حضور اتباع خارجی، نظم شهر را بهم زده است؛ بنابراین این مهم باید بررسی شود و در مرحله بعدی برای ایجاد نظم در شهر با دستفروشان متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

وی همچنین اظهار کرد: مدیریت یکپارچه پیاده راه ها هم به منظور هماهنگی و سرعت بخشی به امور آن منطقه در نظر گرفته شده است که متأسفانه به گفته مسئول آن، قدرت اجرایی در اختیار ندارد.

گردان با بیان اینکه زمان بندی های مقرر شده برای کسب و کار دستفروشان در پیاده راه ها بهم ریخته است، عنوان کرد: مسئولان شهری باید نظارت بر این مناطق را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا در مراحل بعدی دستورالعمل ساماندهی دستفروشان از جمله کاهش تعداد دستفروشان، محدود کردن متراژ تحت اشغال آنها و تعیین مکان مدنظر هم به انجام برسد.

رئیس شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه شهردار همدان باید نیروهای کنترل نظارت را تقویت کند، گفت: عدم ثبات مدیریتی در شهرداری آسیب‌زاست و متأسفانه طی ۴ و نیم سال گذشته در اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان، تغییرات مدیریتی بالایی را شاهد بوده ایم که به ۵ نفر میرسد و قاعدتاً برای تسلط در کار دچار مشکل خواهند شد.

رضوان سلماسی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی همدان نیز گفت: ارتباط کاری سازمان‌ها و مناطق و نواحی شهرداری تعریف نشده که این امر دردساز است.

تعدادی از کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیز عنوان کردند: این سازمان از نظر ارائه طرح مشکلی ندارد؛ اما نقش سازمان سیما و منظر در طراحی شهری تثبیت شده نیست و با تداخل عمکلرد سایر ارگان‌ها در بحث اجرایی و موازی‌کاری نقش‌ها مواجه می‌شود و از طرفی اجرای پروژه‌های طراحی شهری اعتبارات بیشتری می‌خواهند