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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

فرماندار پیشوا تاکید کرد؛

فرصت ۳ ماهه فرماندار پیشوا برای اقامت مدیران در شهرستان

فرصت ۳ ماهه فرماندار پیشوا برای اقامت مدیران در شهرستان

پیشوا- فرماندار پیشوا با اشاره به لزوم استقرار مسئولان ادارات در شهر گفت: روسای ادارات پیشوا ظرف۳ماه آینده نسبت به استقرار و اقامت خود در شهرستان اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی عصر شنبه در جمع مدیران شهرستان پیشوا بر انجام ماموریت های محوله، تمشیت امور مردم، افزایش بهره وری و سطح خدمات، افزایش راندمان کاری، حضور مفید در کارگروه ها و جلسات، ابتکار عمل در انجام امورات، تلاش برای جذب اعتبارات، پاسخگویی به موقع به مطالبات، پرهیز از فرصت سوزی و ارائه گزارش ماهانه به فرمانداری از سوی ادارات تاکید کرد.

وی مدیران را آینه تمام نمای حاکمیت و مدیریت نظام اسلامی دانست و گفت: عملکرد مدیران در نوع نگاه مردم نسبت به‌نظام و انقلاب اثرگذار است و اگر این نگاه در جامعه دچار افت‌وخیزهایی شود حاصل عملکرد ما مدیران است.

فرماندار پیشوا با اشاره به لزوم استقرار مسئولان ادارات در شهر گفت: روسای ادارات پیشوا ظرف۳ماه آینده نسبت به استقرار و اقامت خود در شهرستان اقدامات لازم را انجام دهند.

عباسی رفتار و گفتار پسندیده، درستکاری، سلامت و عزت نفس را جزو مؤلفه‌هایی دانست که مدیران در نظام جمهوری اسلامی باید به آن‌ها عمل کنند.

وی با تأکید بر لزوم کمک، همفکری و هم‌افزایی مجموعه های اداری شهرستان برای پیشبرد امور مردم اظهار کرد: مجموعه شورای اداری در واقع نماد دولت و حاکمیت در شهرستان پیشوا هستند و تحقق انتظارات مردم مستلزم آن است که به آنچه انجام می‌دهیم باور و اعتقاد قلبی داشته باشیم تا بتوانیم رضایت مردم را جلب و خواسته‌های آنان را جامه عمل بپوشانیم.

کد مطلب 4422446

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