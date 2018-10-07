افزایش دیوارکشی غیرمجاز در گرگان/ مبلمان شهری نیازمند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان با حضور اعضای شورا، شهردار و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه علی اصغر یوسفی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان از حضور شهروندان در رزمایش «اقتدار عاشورایی دو» که در ورزشگاه آزادی گرگان برگزار شد، تشکر کرد.

وی گفت: دستور کار جلسه گزارش عملکرد ۶ ماهه شهرداران منطقه دو و سه شهرداری گرگان، نطق پیش از دستور مهران کاظم نژاد و بررسی نامه ها و لوایح رسیده است.

یوسفی همچنین از زحمات و آماده باش بودن نیروهای خدمات شهری در بارندگی های اخیر تشکر کرد.

وی در ادامه گفت: در هفته گذشته برای پیگیری مشکلات مردم نشست و دیدار مشترکی توسط اعضای شورای شهر و مدیر شهرداری منطقه یک صورت گرفت و مراجعان مشکلات خود را بیان کردند.

یوسفی تصریح کرد: در این نشست ها علاوه بر بازدید بحث نظارتی هم پیش می آید و نقاط ضعف به حداقل می رسد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان همچنین از دیوارکشی های غیرقانونی که در مناطق مختلف صورت می گیرد انتقاد کرد و از شهرداری خواست توجه ویژه به این زمینه داشته باشد.

گزارش شهردار منطقه ۲

در ادامه جلسه احمد لشکربلوکی، شهردار منطقه ۲ توضیحات خود را در خصوص میزان درآمد ۶ ماهه ارائه داد.

طبق گفته وی، بودجه تکلیفی ۶ ماهه این منطقه ۱۱ میلیارد تومان بوده که هشت میلیارد تومان آن محقق شده است.

این رقم ۲۹ درصد نسبت به ۶ ماهه سال قبل کاهش داشته است اما پروژه ماه جاری رقم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص می دهد و درآمد محقق خواهد شد.

گزارش شهردار منطقه ۳

در ادامه شهردار منطقه ۳ شهرداری گرگان هم چنین توضیح داد: ۸۸ نیرو در این منطقه فعالیت می کند که ۴۸ نفر اداری و ۴۰ نفر خدماتی هستند.

مصطفی مطهری ادامه داد: پیش بینی ۶ ماهه درآمد این منطقه ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که ۹ میلیارد و ۷۴۸ میلیون تومان معادل ۱۰۲ درصد پیش بینی محقق شده است.

در ادامه موسی الرضا صفری، سرپرست خدمات شهری شهرداری گرگان در خصوص هزینه حمل زباله گفت: حمل هر کیلو زباله برای شهرداری ۵۰ تومان هزینه دارد و با توجه به حجم بالای زباله در گرگان باید فرهنگ سازی در این خصوص صورت گیرد.

در ادامه محمدابرهیم جرجانی، عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: شهر گرگان علیرغم فضاسازی های خوبی که انجام می دهد هنوز در مبلمان شهری نواقص و کمبودهایی دارد که باید بیشتر به آن توجه کند.

وی افزود: رنگ آمیز درهای مغازه ها و دیوارها هم به زیبایی شهر کمک می کند.