دادن اطلاعات به دشمن در شرایط جنگ اقتصادی خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، آمریکایی ها تمام توان خود را صرف کرده اند تا از طریق فشار اقتصادی، ملت را به زانو درآورند و زمینه ضربه زدن به جمهوری اسلامی را فراهم کنند.

وی اظهارداشت: در این شرایط آیا ما باید شاگرد خوب کلاس FATF باشیم و هر چه دشمن گفت عمل کنیم؟ ما از ابتدای انقلاب تحریم بوده‌ایم. می دانیم که نوع تحریم ها متفاوت شده است اما در همان زمان نیز برای واردات اسلحه به داخل کشور نمی توانستیم به صورت رسمی اقدام کنیم. باید اقدامات غیررسمی انجام می‌دادیم.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: در سال های ۹۰ و ۹۱ جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و شورای امنیت تحریم شده بود اما به صورت غیررسمی کارهای خود را انجام می داد اما الزاماتی که FATF برای ایران دیکته کرده بود، اجرا نکردیم و از این طریق دهها میلیارد دلار نفت فروختیم.

دهقان تصریح کرد: از سال ۹۵ دولت قبل از اینکه کنوانسیون ها به تصویب مجلس برسد، الزامات FATF را اجرا کرد. اجرای این الزامات موجب شد کشور در زمینه اقتصادی دچار بحران های جدی شود. در دو سال گذشته دولت به خاطر اینکه ثابت کند ملزم به تعهدات بین‌المللی است، اجازه نداد ارز از طریق غیررسمی وارد کشور شود.

نماینده طرقبه و چناران ادامه داد: علت افزایش نرخ دلار اجرای الزامات FATF توسط دولت بود. بخشی از علت بحران های اقتصادی در کشور، اجرای الزامات FATF بوده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد: نباید در شرایط جنگی، اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار دشمن قرار گیرد. بحث هایی که در مورد حزب الله و گروه مقاومت مطرح است، بحث های فرعی است؛ اصل جمهوری اسلامی ایران است. هزار تا حزب الله و مقاومت فدای جمهوری اسلامی ایران. تا جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد، حزب الله و گروه های مقاومت وجود ندارند.

وی اظهارداشت: هدف دشمنان این است که کشور را در تنگنای اقتصادی قرار دهند که با ساده‌اندیشی های دولت این اتفاق افتاد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص علت کاهش قیمت دلار اظهار داشت: علت کاهش قیمت دلار این بود که شورای هماهنگی قوا واردات دلار را آزاد کرد و دلار ارزان شد.

وی ادامه داد: به محض اجرای الزامات FATF برخی بانک ها اعلام کردند که نهادها و افرادی که توسط آمریکا تحریم شده اند نباید در بانک های ایران حساب داشته باشند، حتی یکی از بانک ها در این خصوص بیانیه داد.

دهقان تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید ریسک کرد، باید تحریم ها را دور زد. اجرای این الزامات کشور را قفل می کند. به بهانه برجام ۵ سال کشور را قفل کردند، به بهانه FATF نیز دو سال دیگر کشور را قفل می کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از ۴۱ الزام FATF دولت ۳۷ الزام را اجرا کرده، ۳ الزام نیز در مجلس به تصویب رسیده، باید در مورد CFT با دشمن مذاکره کرد.

وی خطاب به عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارج که در جلسه حضور داشت، گفت: آقای عراقچی مذاکره این نیست که هر چه دشمنان گفتند ما عمل کنیم، مذاکره این است که شما بروید بگویید ما ۴۰ الزام را اجرا می کنیم، اگر ایران را از لیست سیاه خارج کنید، آخرین الزام را نیز تصویب خواهیم کرد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: آقای لاریجانی اعلام کردند که نمی توان تضمین داد که حتی با تصویب این لوایح، ایران از لیست سیاه FATF خارج شود.

دهقان تاکید کرد: در جنگ اقتصادی دادن اطلاعات به دشمنان خیانت است، ولی متاسفانه این اطلاعات به صورت برخط به دشمنان داده می شود. این کار منطبق با تدبیر نیست.

نماینده طرقبه و چناران گفت: عربستان سعودی حامی اصلی تروریسم است، با پول عربستان، داعش ایجاد شد. سوال ما این است که چرا عربستان سعودی عضو ناظر FATF است و در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار نگرفته است؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: آقای لاریجانی می گوید قرار است عربستان و آمریکا عضو دائم FATF شوند، در این صورت اجازه نخواهند داد که ما از لیست سیاه FATF خارج شویم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مجددا تأکید کرد: عده ای به اسم شفافیت می‌خواهند کشور را قفل کنند.